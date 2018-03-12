Хакеры научились майнить на чужих гаджетах

Киберпреступники заинтересовались добычей криптовалют за счет обмана неопытных пользователей Александра Зотова для Ведомостей

Хакеры придумали, как обмануть желающих добывать криптовалюту на своих смартфонах. В магазине приложений для операционной системы Android «Google Play» появилась программа для майнинга криптовалюты Monero. Программа Monero Miner весьма популярна у киберпреступников из-за анонимности транзакций и занимает девятое место по капитализации среди криптовалют – $4,5 млрд. Но Monero Miner перечисляла все добытые средства не владельцу смартфона, а своему разработчику – My Portable Software. Об этом говорится в сообщении антивирусной компании Eset. По данным Eset, программа появилась в сентябре 2017 г.

Программа Monero Miner получила низкий рейтинг и негативные отзывы на Google Play. Тем не менее, ее установили около 50 000 пользователей. После предупреждения специалистов ESET, программа была удалена из магазина приложений, но продолжает функционировать в режиме онлайн, сообщает антивирусная компания.

«Ведомости» обнаружили в Google Play другие приложения для майнинга криптовалюты Monero. Например, тезку найденного Eset приложения Monero Miner, которое было установлено пользователями от 5000 до 10000 раз, и сейчас предлагает майнинг с помощью веб-браузера и на Android-устройстве. Нареканий к нему обнаружить не удалось, на момент публикации заметки представитель ESET не ответил «Ведомостям».

Киберпреступники давно заинтересовались добычей криптовалют, обманывая неопытных пользователей. Например, в сентябре 2017 г. «Лаборатория Касперского» обнаружила две крупные компьютерные сети, зараженные вирусами-майнерами криптовалют Monero и Zcash. К тому моменту, по оценке компании, сеть из 4000 компьютеров заработала свыше $209 000 в криптовалюте Monero.