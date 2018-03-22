Акционер Mail.ru и Avito продаст акции Tencent на $10,6 млрд

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На инвестиции в Mail.ru южноафриканская компания пока заработала не так много, как на вложениях в Tencent Graeme Williams/Bloomberg via Getty Images

Южноафриканская медиа- и интернет-компания Naspers заявила в четверг, что планирует продать 190 млн акций китайского технологического гиганта Tencent. Исходя из цены закрытия акций Tencent этот пакет стоит около $10,6 млрд.

Naspers – один из старейших и крупнейших акционеров Tencent. Ее доля в китайской компании, владеющей мессенджером WeChat (более 1 млрд пользователей), третьей по числу пользователей соцсетью в мире Qzone и являющейся крупнейшим по выручке издателем видеоигр в мире, сейчас составляет 33,2%. Naspers инвестировала в Tencent еще в 2001 г., через три года после создания компании, и с тех пор не продавала ее акций. В результате объявленной сделки доля Naspers сократится до 31,2%; она заявила, что в ближайшие три года не планирует новых продаж.