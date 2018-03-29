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«Роснано» впервые в своей истории выплатит дивиденды

Инновационная компания вернулась к прибыли благодаря изменениям правил РСБУ
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«Роснано» сообщила, что планирует выплатить в виде дивидендов 50% чистой прибыли за 2017 г. Это будут первые дивиденды «Роснано» за 10 лет, сообщил предправления компании Анатолий Чубайс. Чистая прибыль «Роснано» по РСБУ в за 2017 г. – 1,057 млрд руб., так что если совет директоров одобрит, дивиденды составят 530 млн руб., сообщает «Роснано» – и добавляет, что поступления от выхода из инвестиций до 2023 г. позволят «Роснано» выплатить государству 6 млрд руб. дивидендов.

«Роснано» – фонд, его выручка по РСБУ – доходы от участия в инвестиционных проектах: проценты от займов, выручка от продажи финансовых вложений и от выходов из инвестиционных проектов.

В 2016 г. чистый убыток «Роснано» по РСБУ составил 17,4 млрд руб. против прибыли в 9,9 млрд руб. по итогам 2015 г. Компания объясняла убытки плохой конъюнктурой. Во-первых, были отрицательные курсовые разницы, вклад которых в убыток составил более 3,2 млрд руб. На схожую сумму сократился процентный доход от размещений свободных денег (снижались и процентные ставки, и суммы): с 6,1 млрд в 2015 г. до 2,8 млрд руб. в 2016 г.

«Роснано» в 2017 г. не только вернулась к прибыли, но и более чем вдвое нарастила выручку – с 9,7 млрд в 2016 г. до 20 млрд руб. На финансовые результаты повлиял рост поступлений от выходов из проектов, улучшение кредитного портфеля, а также сокращение расходов на 16%.

Получить прибыль «Роснано» позволили изменения, которые Минфин внес в правила РСБУ, признают представители компании. Эти изменения позволили переквалифицировать часть процентных платежей из расходов, формирующих убытки, в состав добавочного капитала, объяснил управляющий директор по финансам «Роснано» Артур Галстян. Таким образом были переквалифицированы платежи на 3,7 млрд руб. (всего в 2017 г. процентные платежи «Роснано» составили 12,7 млрд руб.). Без этого изменения РСБУ «Роснано» вновь показала бы убыток, признал Чубайс.

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