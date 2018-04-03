Выручка АФК «Система» в 2017 году выросла на 3,5%

Совет директоров «Системы» в субботу одобрил новую концепцию развития корпорации Евгений Разумный / Ведомости

В 2017 г. консолидированная выручка АФК «Система» к 2016 г. выросла на 3,5% до 704,6 млрд руб. Это следует из сообщения корпорации. Скорректированная EBITDA выросла на 8% до 199,5 млрд руб. - соответственно, показатель OIBDA margin составил 28,3%. Быстрее всего в 2017 г. росла выручка гостиничного бизнеса «Системы» - она увеличилась на 54,5%, следует из материалов корпорации. За ним следуют сеть клиник «Медси» (24%), агрохолдинг «Степь» (22,2%), «Детский мир» (21,9%) и «Биннофарм» (21,8%).

Несмотря на возникновение обязательств по мировому соглашению по «Башнефти», долговая нагрузка корпорация не увеличилась критически, отмечает аналитик «Ураслсиба» Константин Белов. По его расчетам, чистые финансовые обязательства группы, включая долг за «Башнефть», составили 569,3 млрд руб. Соотношение долга и OIBDA достигло 2,9. По итогам 2016 г. оно составляло 2,5, обращает внимание Белов. По его мнению, инвесторов сейчас интересуют не столько текущие финансовые показатели системы, сколько возможные изменения структуры управления активами АФК, а также кадровые перестановки в «Системе».

В конце марта президент МТС Андрей Дубовсков сменил на посту президента «Системы» Михаила Шамолина. А вчера стало известно, что финансовый блок «Системы» вместо Всеволода Розанова возглавит финансист из МТС Владимир Травков.

Совет директоров «Системы» в субботу одобрил новую концепцию развития корпорации. Нынешняя структура управления активами (пять инвестиционных портфелей, управляемых вице-президентами АФК) будет упразднена, а взамен будут созданы фонды, руководить которыми будут управляющие партнеры. Планируется, что фонды будут инвестировать как в контрольные, так и в неконтрольные пакеты акций компаний, но не меньше 25% и «Система» будет не единственным пайщиком фондов. Управляющие партнеры будут обязаны привлекать внешние инвестиции.

Два сотрудника «Системы» ранее рассказывали «Ведомостям», что управляющими партнерами станут Розанов, Олег Мубаракшин (курирует правовые вопросы), Артем Сиразутдинов («Медси», ритейлер Concept Group и гостиничный бизнес) и Али Узденов (Segezha Group и «Степь»). Еще одним управляющим станет Алексей Катков, возглавляющий фонд Sistema Venture Capital.