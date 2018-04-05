В Госдуму внесли законопроект об акционировании «Почты России»

Законопроект о реорганизации «Почты России» был внесен в Госдуму еще летом 2014 г., но в ноябре 2014 г. комитет по собственности рекомендовал отложить принятие документа Максим Стулов / Ведомости

Группа депутатов и сенаторов внесла законопроект об акционировании ФГУП «Почта России», он опубликован на портале документов Госдумы. Среди авторов – руководители комитетов по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев и по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Примерно к августу 2018 г. законопроект должен быть принят и начнутся процедуры реорганизации в акционерное общество, заявил на пресс-конференции гендиректор «Почты России» Николай Подгузов. По его оценкам, реорганизация завершится до конца этого года или в начале 2019 г.

Все акции обновленной «Почты России» будут принадлежать государству, сказано в законопроекте. Изменения должны обеспечить равный доступ к почтовым услугам для всех жителей страны, говорится в пояснительной записке.

Ряд проблем, препятствующих стабильному развитию «Почты России», связан именно с ее устаревшей организационно-правовой формой, отмечается в пояснительной записке. Неэффективность управления и непрозрачность работы предприятия не позволяла эффективно контролировать систему принятия решений по ключевым вопросам его деятельности, говорится в материалах комитета Николаева.

Законопроект о реорганизации «Почты России» был внесен в Госдуму еще летом 2014 г., но в ноябре 2014 г. комитет по собственности рекомендовал отложить принятие документа. Акционирование было одним из условий реформы «Почты России», начавшейся в 2013 г. Реформировать почту предлагалось без участия государственных денег. А чтобы ФГУП смогло заработать на реформу, предприятие предполагалось акционировать. Переход в статус 100%-ного государственного ОАО был нужен почте для введения корпоративных стандартов управления и получения права использовать свой имущественный блок – например, продать ненужные здания и построить на эти деньги центры сортировки. Еще одна открывавшаяся перспектива – возможность инвестиций в сторонние компании.