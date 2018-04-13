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IBS откладывает IPO из-за ситуации на рынках

Компания хотела привлечь около $100 млн на поглощения и создание новых продуктов
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Российский IT-холдинг IBS Анатолия Карачинского и Сергея Мацоцкого приостанавливает подготовку к IPO на Московской бирже. Сильная волатильность – не самые лучшие условия для размещения, объяснила «Ведомостям» гендиректор IBS Светлана Баланова, отметив очевидный интерес инвесторов к бумагам IBS и положительные результаты предварительных переговоров. «С учетом текущих финансовых результатов и высокого потенциала бизнеса у нас есть возможность дождаться более благоприятной конъюнктуры», – уверена Баланова.

Детали IPO компания должна была объявить 16 апреля, знает человек, знающий детали подготовки размещения IBS, а 27 апреля – начать торги на Московской бирже.

Деньги нужны компании на расширение линейки сервисов и финансирование сделок слияний и поглощений, говорилось в сообщении IBS.

Рабочая группа по организации размещения не распущена, уверяет человек, близкий к его организаторам. ПАО «ИБС ИТ услуги» (головная компания холдинга) планировала провести допэмиссию. Планировалось, что новые акции составят более половины предложения. После IPO доля акций в свободном обращении должна была составить 30–35% от увеличенного уставного капитала IBS, говорилось в ее сообщении.

Целевая сумма размещения составляла 7-8 млрд руб., говорил человек, знающий условия размещения. Инвестор, знающий эти условия, уточнял, что речь идет о сумме около $100 млн. Вся IBS в начале апреля оценивалась примерено в $300 млн, добавлял он.

Перед IPO в IBS появился новый независимый директор – зампред правления ВТБ, бывший руководитель Росимущества Ольга Дергунова.

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