Жаров призвал Amazon и Google руководствоваться бизнесом в вопросе блокировки Telegram

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров Сергей Портер / Ведомости

Роскомнадзор рассчитывает, что в вопросе блокировки мессенджера Telegram в России для американских компаний Amazon и Google будет «первичен их бизнес, а не политические мотивы». Об этом заявил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров в интервью газете «Известия».

Он пояснил, что Telegram после блокировки российскими операторами начал менять IP-адреса: сначала перешел на подсеть американской компании Amazon, включающую в себя более 600 000 IP-адресов, затем мессенджер перешел на подсеть Google, в которой было 540 000 IP-адресов. По словам Жарова, сейчас российский регулятор обсуждает блокировку доступа к Telegram с представителями американских компаний.

«И для Amazon, и для Google это, безусловно, серьезный вызов: если рассматривать набор IP-адресов, то, например, 6 млн IP Amazon — это практически половина из всех, которые у них в принципе есть. Всего их порядка 13 млн. То есть по большому счету они сейчас решают вопрос, будут ли работать на территории РФ или нет», - отметил Жаров. При этом он добавил, что компании, по его мнению, не захотят жертвовать частью своего бизнеса ради Telegram.

«Все-таки, когда основной бизнес для того же Amazon — предоставление хостингов, вряд ли они захотят лишиться этого бизнеса в том числе на нашем рынке», - сказал он.

Он также заявил, что администрация Telegram демонстрирует полное нежелание взаимодействовать с российскими властями. Именно в этом, по словам Жарова, и заключается «принципиальный момент» в конфликте регулятора с мессенджером: «Если бы у администрации Telegram было намерение сотрудничать, они вступили бы в диалог с ФСБ».

Жаров признал, что программисты команды Павла Дурова, создававшие «В контакте» и Telegram, - талантливы. «Но талант – это лишь одна сторона медали, а вторая сторона – это соблюдение закона и ответственность», – подчеркнул руководитель Роскомнадзора.

Дуров намеренно создает конфликт между органами власти и аудиторией, считает Жаров. Ни у Роскомнадзора, ни у ФСБ, ни у государства нет вопросов и претензий к пользователям Telegram, которые обходят блокировку с помощью VPN-сервисов, подчеркнул он. Однако для людей должно иметь значение, «с кем они находятся рядом – с террористами или нормальными людьми», заявил Жаров. По его мнению, позицию «наша любимая тележенька лучше всех» перевешивает террористическая угроза. По данным ФСБ, через Telegram и интернет-рацию Zello общаются террористы, отметил руководитель Роскомнадзора.

Дуров и администрация Telegram, пытаясь обойти блокировку, прибегают к «достаточно жестким методам» и не учитывают интересы добропорядочных ресурсов, заявил Жаров. Сейчас для обхода блокировок Telegram используется около 20 подсетей, общее число IP-адресов превышает 10 млн, рассказал руководитель Роскомнадзора. Операторы блокируют 18 подсетей на Amazon и Google, отметил он. «Перед нами встал серьезный вызов. Необходимо было понять, находятся ли на этих адресах какие-то добропорядочные ресурсы», – сказал Жаров.

Он опроверг информацию о том, что блокировка подсетей Роскомнадзором привела к сбою работы банков, магазинов и других компаний, работающих в сфере услуг. «Уверенно могу сказать, что в 99,9% случаев ничего, выражаясь техническим языком, не легло, помимо, как раз, Telegram», – сказал он.

Роскомнадзор начал блокировать Telegram 16 апреля, однако, по данным на утро 18 апреля, мессенджер был доступен в России для многих пользователей, но работал с перебоями. Жаров во вторник заявил «Ведомостям», что Роскомнадзору «удалось добиться деградации» сервиса на 30%.

Telegram пока удается избежать блокировки, поскольку мессенджер постоянно меняет IP-адреса. Роскомнадзору приходится блокировать подсети, из-за чего пользователи начали жаловаться на проблемы с доступом к интернет-магазинам, музыкальному сервису Spotify, мессенджеру Viber. Основатель Telegram Павел Дуров на своей странице во «В контакте» написал, что заблокировать Telegram Роскомнадзор пытается, не считаясь с потерями посторонних проектов.

Роскомнадзор 17 апреля сообщил, что обратился к Apple и Google с требованием удалить мессенджер из магазинов приложений. Представитель Google отказался от комментариев, связаться с представителем Apple не удалось.

Кого блокирует Роскомнадзор