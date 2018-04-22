Роскомнадзор заблокировал часть ip-адресов Google

Пользователи в социальных сетях сообщают, что им не удается получить доступ к поисковой системе Максим Стулов / Ведомости

Роскомнадзор заблокировал несколько ip-адресов Google, следует из неофициальной выгрузки реестра, которую отслеживает гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин. По его данным, в выгрузке 63 ip-адреса сайта www.google.com из 600 известных.

О блокировке ip-адресов Google также сообщил специалист по кибербезопасности Александр Литреев в своем Telegram-канале «Сайберсекьюрити и Ко.».

По данным сервиса Down Detector, который отслеживает жалобы на сбои в работе сайтов, количество сообщений о проблемах с доступом к Google резко выросло около часа ночи 22 апреля. Большинство пользователей отмечают, что у них возникли проблемы со входом на сайт, другие жалуются на сложности при поиске. С проблемами с доступом к поисковой системе также столкнулись сотрудники «Ведомостей».

Пользователи в социальных сетях сообщают, что им не удается получить доступ к сайту.

Google проверяет сообщения российских пользователей о сбоях в работе некоторых сервисов, сказал «Ведомостям» представитель пресс-службы компании: «Мы знаем о сообщениях, что некоторые пользователи в России не имеют доступа к некоторым сервисам Google. Мы разбираемся в этих сообщениях». Чем вызваны проблемы, он не уточнил.

«Ведомости» направили запрос в Роскомнадзор, на момент публикации ответа не было.

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров 18 апреля рассказал, что мессенджер Telegram, который ведомство пытается заблокировать на территории России, после блокировки российскими операторами сначала перешел на подсеть американской компании Amazon, включающую в себя более 600 000 ip-адресов, затем – на подсеть Google, в которой было 540 000 ip-адресов.

По данным на 17 апреля, для обхода блокировок Telegram, по данным Роскомнадзора, использовал около 20 подсетей, общее число ip-адресов превышало 10 млн. Операторы блокировали 18 подсетей на Amazon и Google, говорил Жаров.

Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram 16 апреля, однако, по данным на утро 22 апреля, он был доступен в России для многих пользователей. Telegram пока удается избежать блокировки, поскольку мессенджер постоянно меняет ip-адреса. Роскомнадзору приходится блокировать подсети, из-за чего пользователи начали жаловаться на проблемы с доступом к различным сайтам.

Кого блокирует Роскомнадзор