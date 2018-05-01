Сооснователь WhatsApp покинул компанию

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Ян Кум рассказал, что на время отойдет от бизнеса, чтобы заняться любимыми делами
Albert Gea / Reuters
Сооснователь мессенджера WhatsApp (принадлежит Facebook) и генеральный директор одноименной компании Ян Кум покинул пост. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Кум объяснил свое решение намерением «двигаться дальше».
«Прошло уже почти 10 лет с тех пор, как Брайан [Эктон] и я запустили WhatsApp, и это было потрясающим путешествием с прекрасными людьми. Но для меня настало время двигаться дальше. Я ухожу в тот момент, когда люди при помощи WhatsApp делают больше, чем я мог себе представить. Команда стала сильнее, чем когда-либо, и она продолжит делать удивительные вещи», – написал Кум.
Он рассказал, что на время отойдет от бизнеса, чтобы заняться любимыми делами. «Я немного отойду от дел, чтобы заняться вещами, которые мне нравятся за пределами технологий, в том числе коллекционированием Porsche с воздушным охлаждением, буду заниматься своими машинами и играть во фрисби», – пояснил Кум. Он добавил, что будет поддерживать WhatsApp, не находясь в нем.
В 2014 г. Facebook приобрел WhatsApp у Кума за $19 млрд. Газета The Washington Post (WP) связала решение Кума оставить должность генерального директора WhatsApp с его разногласиями с руководством Facebook по поводу использования персональных данных пользователей. По данным источников WP, Кум принял решение уйти не только из WhatsApp, но из совета директоров Facebook. Компания отказалась комментировать эту информацию, пишет Bloomberg.
Спор между Кумом и компанией Марка Цукерберга возник из-за попыток Facebook использовать персональные данные пользователей WhatsApp, а также ослабить шифрование мессенджера, пишет WP. Издание отмечает, что Кум и его партнер Брайан Эктон, продавая мессенджер, обещали сберечь его независимость и принцип защиты данных пользователей. Поэтому в 2016 г. шифрование сообщений было усложнено.
В комментариях к посту Кума основатель Facebook Марк Цукерберг написал, что будет скучать по тесной работе с ним. «Я благодарен за все, что ты сделал, чтобы помочь установлению контактов в мире, и все, чему ты научил меня, в том числе шифрованию и его способности черпать силы из централизованных систем и отдавать их в руки людей. Эти ценности всегда будут основой WhatsApp», – написал Цукерберг.
Кум родился и вырос в маленькой деревне под Киевом, рассказывал ранее Forbes. В 16 лет он вместе с матерью иммигрировал в Маунтин-Вью, опасаясь политической нестабильности на Украине после развала СССР. В 18 лет он увлекся программированием и вскоре присоединился к хакерской группировке w00w00.
С менеджером Yahoo Брайаном Эктоном Кум познакомился во время учебы в университете штата Сан-Хосе. Через полгода после этого Кум прошел собеседование в Yahoo на позицию сетевого инженера. В 2007 г. будущие создатели WhatsApp ушли из корпорации. Они путешествовали по Южной Америке, играли в любимый командный фрисби, пытались устроиться в Facebook, но провалились. В 2009 г. они создали мессенджер WhatsApp.
WhatsApp – приложение для смартфонов, позволяющее пользователям различных мобильных платформ обмениваться сообщениями. Число пользователей WhatsApp превышает миллиард человек. Кто займет место Кума, пока не сообщается.
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