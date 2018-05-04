HeadHunter не защитил в суде свою базу резюме
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Мосгорсуд отклонил иск владельца портала hh.ru к «Стафори», которой принадлежит сервис автоматизации рекрутинга «Робот Вера» (robotvera.com), сообщил представитель Мосгорсуда и подтвердили представители тяжущихся сторон.
По данным суда, иск к «Стафори», а также к американскому сервису управления трафиком CloudFlare подан в конце декабря 2017 г. HeadHunter требовал пресечь нарушения его права интеллектуальной собственности: они заключались в извлечении из базы данных hh.ru резюме и предоставлении доступа к ним третьих лиц без ведома кадрового портала, рассказывает его представитель. Представитель суда это подтвердил и объяснил, что иск отклонен, поскольку использование исходных данных HeadHunter ответчиком не было доказано.
Сколько резюме «Робот Вера» позаимствовал у hh.ru, представитель HeadHunter не говорит, всего их там более 34 млн, сказано на сайте.
За 15 месяцев работы «Робот Вера», по собственным данным, провел более 1,5 млн телефонных и 4000 видеоинтервью и обработал свыше 1 млн резюме. По словам представителя HeadHunter, компания не согласна с решением суда и дальнейшие свои действия определит, получив судебные документы.
Нарушения интеллектуальной собственности нотариально зафиксированы, продолжает представитель HeadHunter, в суд компания решила подать, когда стала получать от работодателей и соискателей вопросы, насколько законно сотрудничество с robotvera.com. Представитель HeadHunter говорит, что компания технически защищает данные от массового извлечения из базы.
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