Роскомнадзор разблокировал интернет-адреса Google, закрытые при блокировке Telegram

Роскомнадзор блокирует Telegram с 16 апреля Евгений Разумный / Ведомости

Роскомнадзор сообщил, что снял с блокировки шесть подсетей Google (более 3,7 млн IP-адресов). IP-адреса Telegram, находящиеся в составе данных подсетей, полностью установлены и блокируются, подчеркивает ведомство.

Роскомнадзор блокирует Telegram с 16 апреля. Для этого он вносит в реестр запрещенных ресурсов сначала IP-адреса, которые использовал сам мессенджер, а затем целые подсети адресов (каждая – несколько тысяч или даже миллионов), рассказывал руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. По статистике, которую ведет гендиректор хостинг-провайдера DipHost Филипп Кулин, на пике активности ведомства, 17 апреля, было заблокировано более 19 млн IP-адресов. К 23 апреля их количество снизилось примерно до 18 млн, а к сегодняшнему дню – до 10,9 млн.

Действия Роскомнадзора, пытавшегося блокировать Telegram, нарушили работу 400 интернет-ресурсов, сообщили вчера «Ведомостям» в надзорной службе, и сейчас Роскомнадзор вместе с РОЦИТом (Региональный общественный центр интернет-технологий) ведет работу с компаниями, которые пострадали из-за блокировки. Причина – в противодействии Telegram и зарубежных хостинг-провайдеров исполнению решения суда, сообщила пресс-служба ведомства. По словам его представителей, принимаются локальные решения, которые позволяют интернет-ресурсам этих компаний продолжить работу.

В Роскомнадзор поступило около 46 000 обращений с жалобами на неправомерную блокировку интернет-адресов, эти решения должны рассматриваться в индивидуальном порядке и только через суд, сообщил вчера «Интерфаксу» глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

Почему Telegram продолжает работать

Между тем Telegram по-прежнему доступен абонентам МТС, «Вымпелкома», «Мегафона» и «Т2 РТК холдинга» (Tele2). В этом убедились корреспонденты «Ведомостей». Для пользования Telegram инструментов обхода блокировки (VPN или прокси-серверов) не требовалось.

Telegram хорошо подготовился к блокировке – он впрок запасся IP-адресами и меняет их по мере того, как Роскомнадзор блокирует их, объясняет происходящее Кулин. Кроме того, Telegram выстроил взаимоотношения с волонтерами, которые на короткий срок предоставляют ему IP-адреса, считает он. Затраты Telegram на это и его запасы IP-адресов Кулин оценить затруднился.

По словам гендиректора «Искрателекома» Алхаса Мирзабекова, Telegram доступен его абонентам – хотя автоматическая система контроля фильтрации трафика «Ревизор» работает. Telegram использует IP-адреса, не заблокированные Роскомнадзором, объясняет он, поэтому система фильтрации не составляет для нее преграду.

В случае с Telegram операторы зачастую не спешат исполнять предписания Роскомнадзора и блокировать миллионы IP-адресов, утверждает менеджер одного из хостинг-провайдеров. Ведь при случайной блокировке того или иного ресурса нарекания пользователей будут адресованы именно им, полагает он. Действительно, часть операторов не торопится массово блокировать IP-адреса, которые, по мнению Роскомнадзора, использует Telegram, согласен сотрудник одного из них. Представители сотовых компаний и «Ростелекома» не стали это комментировать.

Блокировка по IP-адресам не работает

У большинства мелких провайдеров оборудование не рассчитано на блокировку миллионов IP-адресов, рассказывает топ-менеджер компании, специализирующейся на фильтрации интернет-трафика. Поэтому многие из них частично или полностью отключают системы фильтрации трафика. Этим собеседник «Ведомостей» объясняет то, что на фоне массовых блокировок Telegram у абонентов заработали ранее заблокированные ресурсы – такие как Rutracker или LinkedIn.

На примере Китая очевидно, что блокирование приложений по IP-адресам бесполезно, уверен Мирзабеков: имеется множество систем обхода блокировок. Заблокировать и Telegram позволили бы системы DPI (Deep Packet Inspection) с возможностями дешифрования защищенного трафика – они позволяют выявлять по определенным характеристикам разные виды трафикка и блокировать их, объясняет Мирзабеков. Но бюджетов, технической базы и математического аппарата для решения подобных задач у операторов нет, утверждает он. Решением проблем подобного рода занимаются спецслужбы – это крупные государственные инфраструктурные проекты, отмечает Мирзабеков.

Представители Telegram и Роскомнадзора не ответили на вопросы «Ведомостей».

Что чиновники и компании думают о попытках заблокировать Telegram