«Яндекс» купил «Кинопоиск», один из старейших сайтов рунета и самый крупный в России сервис о кино, в 2013 г. за $80 млн Евгений Разумный / Ведомости

«Яндекс» сообщил, что открыл онлайн-кинотеатр на сервисе «Кинопоиска»: там появился раздел «Онлайн», где можно будет посмотреть фильмы в высоком качестве. Редакция «Кинопоиска» будет рекомендовать интересные и актуальные фильмы пользователям, а если пользователь добавит фильм в раздел «Буду смотреть», вверху раздела появится персональная подборка фильмов.

Большую часть фильмов на «Кинопоиске» можно смотреть бесплатно и с рекламой, а премьеры – брать в аренду или покупать, говорится в сообщении «Яндекса». Купленные фильмы на «Кинопоиске» можно будет смотреть с экрана ноутбука или на приложении Smart TV на Samsung. Скоро премьеры можно будет смотреть в мобильном приложении «Кинопоиска», пока такая функция недоступна. «Кинопоиск» гарантирует выгодную цену: если после покупки фильма пользователь найдет его в другом онлайн-кинотеатре дешевле, он получит фильм в подарок, обещает «Яндекс».

План «Яндекса» создать собственный сервис кинопоказа стал известен в октябре 2017 г. Предполагалось, что сервис будет доступен и в интернете, и на Smart TV, говорили «Ведомостям» сотрудники крупных кинокомпаний, запуск был назначен на конец 2017 г., но «Яндекс» мог и отложить его.

Интернет-компания «Яндекс» в начале 2018 г. добавила на главную страницу фильмы и сериалы. Посмотреть фильмы сейчас также можно и на других сервисах компании: «Кинопоиске», «Яндекс. Телепрограмме» и «Яндекс. Видео», говорила «Ведомостям» директор по развитию видеосервисов «Яндекса» Ольга Филипук. Но прежде фильмы можно было смотреть только бесплатно – за просмотр рекламы. В апреле вышло приложение «Кинопоиска» для Samsung Smart TV – первая платформа, на которой «Яндекс» начал продавать фильмы. «По итогам первых промокампаний мы видим хорошие показатели по просмотрам», – говорит Филипук.

«Яндекс» купил «Кинопоиск», один из старейших сайтов рунета и самый крупный в России сервис о кино, в 2013 г. за $80 млн. Почти сразу стало известно, что компания планирует превратить его в онлайн-кинотеатр, но произошло это только спустя два года. В 2015 г. компания запустила онлайн-кинотеатр «Кинопоиск+», но этот сервис действовал как агрегатор и показывал контент, закупленный другими онлайн-кинотеатрами, зарабатывал он на рекламе. С начала этого года на нем преимущественно показывают фильмы, лицензии на которые приобрел сам «Яндекс». «Отличие в том, что раньше на «Кинопоиске» мы показывали фильмы, агрегируя контент онлайн-кинотеатров. Теперь мы показываем лицензированные нами фильмы, мультфильмы и сериалы, и не только на «Кинопоиске», но и на других сервисах «Яндекса». Это позволяет нам расширять библиотеку, основываясь на знаниях об интересах пользователей, и быстрее развивать возможности плеера», – объясняла Филипук.

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