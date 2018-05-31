Российский компьютерный рынок вырос более чем на четверть

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При отсутствии макроэкономических потрясений рынок ПК продолжит последовательно развиваться, прогнозирует IDC
Евгений Разумный / Ведомости
В I квартале 2018 г. в Россию было поставлено 1,2 млн персональных компьютеров (ПК) – на 27,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это следует из отчета IDC. Рынок ноутбуков вырос на 44,9% до 863 000 устройств. Поставки десктопов сократились на 0,7% до 372 000.
По поставкам ПК в России лидирует HP – более четверти рынка (27,6%). За ним следуют Lenovo (17,6%), Acer (12,6%), Asus (11,5%) и Dell (6,4%).
Российский компьютерный рынок возобновил рост в IV квартале 2016 г. – тогда поставки ПК выросли на 4,2% в годовом выражении. К двузначным темпам роста (18,3%) рынок вернулся квартал спустя. До этого поставки ПК в Россию стабильно падали несколько лет. Если на пике, в 2012 г., в Россию, по подсчетам IDC, было поставлено 14,07 ПК, то в 2016 г. – втрое меньше, 4,47 млн.
Рост компьютерного рынка объясняется ожидаемым ростом доходов населения, которые сокращались несколько лет, приводятся в сообщении IDC слова менеджера программы исследований рынка мобильных устройств IDC в России Натальи Виноградовой.
Также рост связан с отложенным спросом на ПК и переходом пользователей с Windows 7 на Windows 10.
Выводы IDC подтверждаются данными «Евросети» о продажах портативной электроники. Портативные компьютеры в первом квартале стали самой быстрорастущей категорией в этом сегменте, следует из отчета ритейлера. В I квартале 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. их продажи в штуках выросли на 15%. При том, что продажи смартфонов увеличились только на 3%, а к примеру, планшетов и цифровых фотоаппаратов и вовсе сократились на 5% и 12%.
При отсутствии макроэкономических потрясений рынок ПК продолжит последовательно развиваться, прогнозирует IDC.
О росте продаж говорит и гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко. Спрос восстанавливается до естественного уровня после спада в 2014-2016 гг.: тогда потребители экономили на товарах длительного пользования, отмечает он. По словам Кравченко, сейчас в России идет обновление парка ПК, замедлившееся в предыдущие годы. Кроме того, есть категории ПК, которые растут быстрее рынка: это мощные ноутбуки для геймеров, для киберспорта, а также ультратонкие, более мобильные устройства, рассказывает Кравченко.
Эксперты и участники рынка связывают это с ожидаемым ростом доходов населения.
10 главных кибератак в истории человечества
Flickr
Эксперты антивирусных компаний «Доктор Веб», Eset и «Лаборатории Касперского», а также компании Digital Security (анализ уязвимостей IT-систем) перечислили самые важные кибератаки в истории. Червь Морриса – один из первых сетевых червей, распространяемых через интернет. Написан аспирантом Корнеллского университета Робертом Таппаном Моррисом и запущен 2 ноября 1988 г. в Массачусетском технологическом институте. Ущерб от червя Морриса был оценен примерно в $96,5 млн. На фото дискета с исходным кодом червя, хранящаяся в музее науки в Бостоне
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Flickr
Компьютерный вирус «Чернобыль», также известный под именами «Чих» и CIH, стал первой вредоносной программой, которая была способна повредить аппаратную часть компьютера – микросхему Flash BIOS. Вирус впервые появился в июне 1998 г., и с тех пор его эпидемия не прекращалась
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Magnus Johansson / AP
В марте 1999 г. вирус Melissa стал первым вредоносным кодом, распространяющимся по электронной почте. Была нарушена работа почтовых серверов нескольких крупных компаний во многих странах. Механизм распространения вируса вызывал взрывную волну инфицированных писем. В результате резко возрастала нагрузка на почтовые серверы и существенно замедлялась – или прекращалась – обработка почтовых сообщений. Ущерб от эпидемии оценили в $80 млн. На фото эксперты Фредрик Бьорк (слева) и Джоан Экстром, которые помогли ФБР вычислить автора Melissa
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Максим Стулов / Ведомости
Вирус Mafiaboy, распространившийся в 2000 г., – одна из первых полномасштабных DDoS-атак (распределенный отказ в обслуживании) через интернет-серверы крупных компаний. Атаку на несколько известных сайтов, включая Yahoo, Fifa.com, Amazon, Dell, eBay и CNN, начал ученик канадской средней школы. Ущерб составил примерно $1,2 млрд
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Ярослав Чингаев / для Ведомостей
Cabir – первый мобильный вирус – полноценный компьютерный червь, заражавший мобильные телефоны в 2004 г. Если телефон был заражен Cabir, то каждый раз при включении телефона на экране показывалось сообщение «Caribe». Вирус маскировался под программу для защиты телефона Caribe Security Manager, которую в виде специального файла пользователь должен был установить самостоятельно. Также он пытался заразить телефоны через Bluetooth
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Евгений Разумный / Ведомости
ZeuS – троянская программа, появившаяся в 2007 г., – первый в истории случай распространения вредоносного софта через социальные сети. Пользователям Facebook передавалось несколько фотосообщений, которые переадресовывали на сайты с вирусом ZeuS. Затем троянская программа внедрялась в систему, перехватывала регистрационные данные пользователя, что позволяло похищать средства со счетов клиентов ведущих европейских банков. Вирусная атака затронула Испанию, Италию, Германию и Нидерланды. Атакам подверглись не только персональный компьютер жертвы, но и мобильные устройства
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Vahid Salemi / AP
StuxNet – первый вирус военного назначения и первое реально использованное кибероружие. Он атаковал промышленные системы, которые управляли производственными процессами в 2010 г. StuxNet вывел из строя ядерные объекты Ирана, физически разрушив инфраструктуру: тогда могло пострадать до 20% ядерных центрифуг Ирана (на фото одно из предприятий Ирана)
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Patrick T. Fallon/Bloomberg
Вирус Lazarus в 2014 г. привел к масштабной утечке личных данных сотрудников Sony Pictures, электронной почты и неизданных фильмов киностудии. Потери компании были оценены в $100 млн (из них $83 млн – из-за потери готовящихся к прокату картин). Считается, что атака на серверы Sony была выполнена кибергруппой Lazarus, связанной с правительством Северной Кореи
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Денис Абрамов / Ведомости
Специально разработанный для атак на энергетические компании вирус Industroyer предположительно стал причиной сбоев в энергоснабжении в Киеве в декабре 2016 г. Использует четыре легитимных протокола связи, широко распространенных в энергетике, управлении транспортом, водоснабжении и др. Как следствие, он не требует от хакеров предварительного поиска уязвимостей в сетях
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Frank Augstein / AP
Знаменитый вирус-шифровальщик WannaCry в мае 2017 г. атаковал 200 000 компьютеров в 150 странах мира. Ущерб оценен в $1 млрд. Вирус проникал на компьютеры с операционной системой Windows, куда не были установлены обновления, шифровал содержимое жестких дисков и требовал с пользователей $300 за расшифровку. На фото британский IT-эксперт Маркус Хатчинс, которому приписывают нейтрализацию вируса-вымогателя. Правда, спустя два месяца Хатчинса арестовали в США по обвинению в распространении другой вредоносной программы – Kronos. С помощью этого вируса в 2014-2015 гг. кибермошенники успешно воровали данные банковских карт