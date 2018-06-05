Суд признал недействительной продажу L’Officiel в России

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Договоренность не была устной: партнеры описали условия сделки в протоколе о намерениях Евгений Разумный / Ведомости

Миноритарный акционер издателя журнала L’Officiel Владимир Помукчинский сообщил «Ведомостям», что выиграл иск у Ольги Бурмы. Представитель издательского дома ACMG, в который входит L’Officiel, подтвердил «Ведомостям», что во вторник была объявлена резолютивная часть решения суда, а других комментариев не дал – попросил подождать до появления мотивировочной части решения суда.

На сайте картотеки арбитражных дел на момент подготовки этого материала не было информации о резолютивной части решения. Представитель суда не стал комментировать решение.

Из Франции в президенты

По данным «СПАРК-Интерфакса», Ольга Бурма владеет 80% ООО «Лез эдисьон жалю Рюсси», издающего L’Officiel в России, у Помукчинского – 10%, еще 10% – у французской Les Editions Jalou (владелец бренда L’Officiel).