Суд признал недействительной продажу L’Officiel в России
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Миноритарный акционер издателя журнала L’Officiel Владимир Помукчинский сообщил «Ведомостям», что выиграл иск у Ольги Бурмы. Представитель издательского дома ACMG, в который входит L’Officiel, подтвердил «Ведомостям», что во вторник была объявлена резолютивная часть решения суда, а других комментариев не дал – попросил подождать до появления мотивировочной части решения суда.
На сайте картотеки арбитражных дел на момент подготовки этого материала не было информации о резолютивной части решения. Представитель суда не стал комментировать решение.
Из Франции в президенты
По данным «СПАРК-Интерфакса», Ольга Бурма владеет 80% ООО «Лез эдисьон жалю Рюсси», издающего L’Officiel в России, у Помукчинского – 10%, еще 10% – у французской Les Editions Jalou (владелец бренда L’Officiel).
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