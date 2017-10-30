На покупку российских Forbes и L’Officiel появились новые претенденты

Статья опубликована в № 4439 от 30.10.2017 под заголовком: Forbes в «Профиль»

Издательский дом ACMG основан Федотовым в 2008 г., выпускает журналы Forbes, Numero, L’Officiel, Geo, SNC, OK!, «Gala биография» и др. М. Стулов / Ведомости

Бизнесмен Сергей Родионов и медиаменеджер Владимир Помукчинский сделали Александру Федотову предложение начать переговоры о покупке у него издательского дома (ИД) ACMG, рассказал Помукчинский и подтвердил Родионов. «Сделать официальное предложение не представляется возможным. Прежде нужно обсудить множество нюансов, в том числе финансовое положение компании», – объяснил Помукчинский. Предложение начать переговоры направлено DHL и уже передано представителю Федотова, а также адвокатам Федотова. Представитель ACMG от комментариев отказался.

Издательский дом ACMG основан Федотовым в 2008 г., выпускает журналы Forbes, Numero, L’Officiel, Geo, SNC, OK!, «Gala биография» и др. Отчетности холдинг не раскрывает, в 2015 г. показал чистый убыток в 16,7 млн руб.

Родионов работал зампредом ЦБ, владел банком «Славянский» и учредил Издательский дом Родионова (десяток журналов, сейчас выходит только «Профиль»); как он сам сообщил, живет в Люксембурге. «Я не принимаю активного участия в деятельности ИД, – рассказал Родионов. – Закон об иностранных владельцах СМИ [ограничивающий владение 20%] вынудил меня передать долю партнеру, Можайскому полиграфическому комбинату». Если сделка состоится, Родионов оформит свою долю на партнеров, об объединении медиахолдингов речи не идет.

Помукчинский – бывший топ-менеджер ИД Родионова и партнер Федотова. У него 10% в издателе L’Officiel. Три года назад Федотов приобрел у него 80% издателя L’Officiel, обещал 1,5 млн евро, но оформил журнал на некую Ольгу Бурму, объяснял представитель Помукчинского, теперь Помукчинский просит суд признать сделку недействительной. Помукчинский сказал, что готов отозвать иск, если Федотов согласится на переговоры.

Весной Федотов обсуждал с владельцем холдинга РБК Григорием Березкиным продажу Forbes, но Федотов не подтвердил, что готов продать Forbes, а Березкин не сделал конкретного предложения, говорили собеседники «Ведомостей». Федотов переговоры опроверг.

Апелляция и Forbes Мосгорсуд должен рассмотреть апелляцию Пресненской прокуратуры: отменить решение Пресненского райсуда, который в деле Натальи Гандуриной против ее бывшего работодателя «Арт трейдинг портфолио менеджмент» (издает Forbes в России) принял сторону последнего.

В июне издатель Inc. Владимир Палихата делал Федотову оферту на покупку Forbes, говорил «Ведомостям» главный редактор Inc. Станислав Мудрый. Представитель Федотова заявил тогда, что продажа Forbes не рассматривается. По данным людей, близких к Forbes, Федотов не ответил Палихате.

В середине октября появилась информация, что переговоры о покупке Forbes ведет владелец «Технониколя» Игорь Рыбаков, но представители Рыбакова и ACMG опровергали факт переговоров.

Весной налоговая служба приостановила операции с банковских счетов компаний, выпускающих журналы холдинга Федотова.

Федотов задержал лицензионный платеж американскому Forbes Media – вместо декабря 2016 г. перечислил деньги весной 2017 г., говорили «Ведомостям» человек, знающий об этом от Forbes Media, и человек, близкий к российскому Forbes: Федотов платит около $1 млн в год. Представитель Федотова тогда эту информацию не комментировал, представитель Forbes Media перенаправил запрос «Ведомостей» к ACMG.