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Статья опубликована в № 4295 от 05.04.2017 под заголовком: L’Officiel опубликовался в суде

Владимир Помукчинский пытается вернуть долю в компании, издающей в России журнал L’Officiel

Он обвиняет своих партнеров в обмане при покупке у него 80% компании
Один из издателей российской версии журнала L’Officiel обвиняет партнера в обмане
Один из издателей российской версии журнала L’Officiel обвиняет партнера в обмане
Евгений Разумный / Ведомости

Миноритарный акционер издателя журнала L’Officiel Владимир Помукчинский подал иск в Московский арбитражный суд к Ольге Бурме, следует из картотеки арбитражных дел. По данным «СПАРК-Интерфакса», Бурма владеет 80% ООО «Лез Эдисьон Жалю Рюсси», издающего L’Officiel в России, у Помукчинского – 10%, еще 10% – у французской Les Editions Jalou (владелец бренда L’Officiel).

Ранее Помукчинский самостоятельно издавал L’Officiel и владел 100% ООО «Лез Эдисьон Жалю Рюсси». Но летом 2014 г. он продал 80% этого ООО Бурме. В своем иске, с фрагментами которого ознакомились «Ведомости», Помукчинский сообщает, что Бурма – номинальный владелец ООО, а владеет компанией основатель издательского дома ACMG Александр Федотов. Это подтверждается информацией, опубликованной на сайте самого ACMG: ИД издает журнал L’Officiel, а также Forbes, SNC, GEO и др.

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