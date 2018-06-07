Рекламодатели потратят во время чемпионата мира $2,4 млрд

Чемпионат мира создает для рекламодателей много возможностей Максим Стулов / Ведомости

За время чемпионата мира по футболу в России рекламодатели потратят $2,4 млрд, подсчитали эксперты аналитической компании Zenith.

Чемпионат мира создает для рекламодателей много возможностей: матчи собирают огромную аудиторию на ТВ — около 3,5 млрд человек по всему миру, говорится в исследовании. Кроме того, его аудитория нестандартна для телеканалов: как правило, чемпионаты смотрят люди, которые не всегда смотрят ТВ. Такая аудитория молодая, элитная, это потребители новейших медиатехнологий, которые мало проводят времени дома за просмотром телевизора. Для владельцев брендов ЧМ по футболу дает уникальную возможность обратиться к новой аудитории, да еще и в большом масштабе.

Из-за разницы во времени около 40% потенциальной аудитории будут спать во время прямого эфира, но это означает, что потом зрители будут искать альтернативные способы просмотра матчей. Поэтому у социальных сетей во время ЧМ-2018 очень важная роль, пишут аналитики Zenith. Основное обсуждение результатов матчей и прогнозов также будет происходить в социальных сетях, чем обязательно постараются воспользоваться рекламодатели. Дополнительный трафик получат новостные и спортивные сайты, а печатные спортивные газеты могут увеличить тиражи на время чемпионата.

Доходы от рекламы в России составят около $64 млн, это около 2,1% от всех расходов на рекламу в стране в 2018 г. В качестве хозяев чемпионата российские граждане будет восторженнее относиться к соревнованиям. Кроме того, у них будет преимущество перед болельщиками из других стран: они смогут смотреть чемпионат в прямом эфире.

Больше всего рекламные расходы во время чемпионата вырастут в Китае, прогнозируют аналитики: на $835 млн (или 1% от всего рекламного рынка Китая). Несмотря на то что китайская сборная не будет принимать участия в чемпионате, китайские компании стремятся к сотрудничеству с организаторами чемпионата мира.

В США расходы на рекламу во время чемпионата вырастут на $400 млн (0,2%) рынка. Расходы могли бы быть и выше, но сборная США в этом году не попала на чемпионат, скорее всего, это сократит аудиторию зрителей в США, считают аналитики.