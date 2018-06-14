Мосгорсуд оставил в силе решение о блокировке Telegram

Евгений Разумный / Ведомости

Мосгорсуд оставил без изменений решение Таганского районного суда о блокировке мессенджера Telegram в России, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда. Telegram будет оспаривать это решение, сказал журналистам представитель Telegram Рамиль Ахметгалиев. Кроме того, представители мессенджера намерены подать иск в Европейский суд по правам человека, но для этого нужно пройти все судебные инстанции в России, отметил он.

Пока что Telegram продолжает быть доступным, а представители Роскомнадзора утверждают, что работают над его блокировкой, сказал представитель мессенджера. «Россия сегодня упустила шанс стать первой страной, которая выработает механизмы взаимодействия мессенджеров с правоохранительными органами, и найти баланс в том, как обеспечивать национальную безопасность, не затрагивая при этом интересы граждан», - сказал Ахметгалиев.

Представитель Telegram в суде настаивал на том, что у Роскомнадзора нет полномочий для того, чтобы подавать жалобу в суд о блокировке мессенджера. По его словам, сделать это может только прокуратура, а у Роскомнадзора есть возможность в суде отстаивать только свои интересы.

Из-за блокировки мессенджера пострадали многие сторонние сайты и компании, которые не имеют никакого отношения к Telegram, говорится в апелляционной жалобе, которую зачитал судья. Кроме того, 15 млн пользователей мессенджера в России после блокировки окажутся без защищенного способа переписки, а Telegram-каналы стали кладезью ценной и уникальной информации, говорится в жалобе.

Представители Роскомнадзора в суде отвергли претензии Telegram. Они настаивали, что и при подаче иска о блокировке мессенджера, и при его рассмотрении судом были соблюдены все требования закона.

Ахметгалиев назвал подход Таганского районного суда формалистским. Он отметил, что Telegram не может выполнить требование ФСБ о передаче ключей шифрования, так как ключи находятся на устройствах пользователей, а какого-то определенного сервера, который можно было бы просто передать службе, нет. Во время суда Ахметгалиев приобщил к делу мнение эксперта.

Представитель Роскомнадзора в суде сообщил, что служба вместе с ФСБ год пыталась добиться от Telegram приведения архитектуры мессенджера в тот вид, который соответствовал бы российскому законодательству - в таком случае у мессенджера появилась бы возможность передать ключи шифрования. Представитель Роскомнадзора, сославшись на заявления правоохранительных органов и сообщения в СМИ, в очередной раз сообщил, что мессенджером пользуются террористы.

Представитель ФСБ в суде сообщила, что меры по блокировке Telegram безальтернативны. Негативный эффект от блокировки мессенджера не сопоставим с предотвращенным терактом, считает она.

Решение о немедленной блокировке Telegram на территории России принял Таганский районный суд 13 апреля по иску Роскомнадзора к мессенджеру. Тогда в ходе заседания представитель Федеральной службы безопасности (ФСБ) утверждал, что мессенджер обязан передать спецслужбе ключи дешифровки сообщений, поскольку имеет статус организатора распространения информации (ОРИ). Спецслужбу не убедили объяснения Telegram о технической невозможности передачи таких ключей.

Представитель Роскомнадзора заявлял, что служба сделала все возможное, чтобы Telegram исполнил требования закона. По мнению ведомства, мессенджер может содержать сведения, которые могут использоваться для организации терактов. «Данной сетью пользуются лица, в том числе террористы и экстремисты. Они распространяют информацию, которая может быть использована для нанесения вреда жизни и здоровью граждан», - указывал представитель ведомства. Суд тогда встал на сторону Роскомнадзора, а юристы Telegram пообещали оспорить решение суда.

Ключ к блокировке

Федеральная служба безопасности (ФСБ) потребовала от Telegram ключи для декодирования сообщений пользователей еще летом прошлого года, Telegram отказался выполнять это требование, писал основатель мессенджера Павел Дуров. В октябре 2017 г. мировой суд в Москве оштрафовал Telegram на 800 000 руб. за отказ исполнить запрос спецслужбы. В декабре 2017 г. Telegram попытался через Верховный суд признать приказ спецслужбы недействующим, но безуспешно. По мнению представителей мессенджера, силовики не имели полномочий его принимать, поскольку документ противоречит требованию закона о необходимости решения суда для доступа к переписке граждан. А 4 апреля истек двухнедельный срок, отведенный Роскомнадзором администрации Telegram на передачу ФСБ ключей шифрования, после чего служба и подала иск в суд.

Адвокат Telegram Дмитрий Динзе указывал, что компания уведомила ведомство о технической невозможности выполнить требования ФСБ. Роскомнадзор, в свою очередь, выразил уверенность в том, что это сделать возможно, и подал иск об ограничении доступа к Telegram в России. 12 апреля ведомство заявило в суд ходатайство о немедленной блокировке мессенджера в случае решения суда.

Блокировка с доступом

Блокировку мессенджера Telegram в России сложно назвать успешной. Роскомнадзор блокирует мессенджер с 16 апреля, но до сих пор у большинства пользователей он работает, хотя и с небольшими перебоями.

В процессе блокировки Роскомнадзор ограничивал доступ к миллионам IP-адресов Google и Amazon. Из-за этого под блокировку начинали попадать и сторонние сайты, жаловались их владельцы. Чтобы обеспечить доступ к несправедливо заблокированным сайтам, Роскомнадзор открыл горячую линию для пострадавших из-за несправедливой блокировки сайтов.

Что чиновники и компании думают о попытках заблокировать Telegram