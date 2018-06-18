Создатели фотоприложения Prisma привлекли $1 млн на новый проект

За первые десять дней после запуска приложение Prisma стало одним из самых скачиваемых в App Store 10 стран, помимо России Евгений Разумный / Ведомости / Prisma

Создатели популярного приложения для обработки фотографий Prisma Алексей Моисеенков и Арам Айрапетян запустили новую компанию Capture Technologies и привлекли $1 млн от инвесторов. Новая компания займется созданием мобильного приложения — аналога социальной сети, в котором большую роль будет играть камера и технологии искусственного интеллекта. Об этом «Ведомостям» рассказали Моисеенков и Айрапетян.

Лидирующим инвестором раунда на $1 млн стал американский венчурный фонд General Catalyst. В проект также инвестировали известный американский фонд Kleiner, Perkins, Caufield, and Byers (KPCB), фонд Dream Machine VC и российский интернет-холдинг Mail.Ru Group. Представитель Mail.Ru Group подтвердил информацию об инвестициях, но отказался раскрывать долю в новой компании.

Деталей будущего проекта предприниматели не раскрывают. По словам Моисеенкова, это будет приложение, которое позволит людям связываться по некоторому общему контексту (от футбольного матча до песни, которую человек слушал накануне) в режиме реального времени. Приложение планируется запустить в 4 квартале 2018 г.

Моисеенков и Айрапетян объявили об уходе из Prisma в начале июня этого года. Моисеенков стал генеральным директором Capture Technologies, Айрапетян - директором по маркетингу. Третьим сооснователем новой компании стал бывший разработчик «В контакте» Олег Илларионов, который отвечал за запуск фотосервиса Snapster. В марте 2018 г. он покинул социальную сеть, чтобы заняться собственным проектом. В новой компании он занял должность технического директора.

Приложение Prisma летом 2016 г. быстро покорило российских и иностранных пользователей. За первые десять дней после запуска оно стало одним из самых скачиваемых в App Store 10 стран, помимо России. Через неделю после вирусного успеха проекта Mail.Ru Group объявила об инвестициях в него. По словам источника «Ведомостей», сумма инвестиций холдинга составляла до $2 млн. Также в Prisma Labs – компанию-разработчика – инвестировал фонд Николая Давыдова Gagarin Capital и инвестиционная компания бывшего топ-менеджера Mail.Ru Group, белорусского предпринимателя Юрия Гурского и предпринимателя Алексея Губарева. Общий размер инвестиций компания не раскрывала. РБК со ссылкой на источник, близкий к Mail.Ru Group, писал, что всю компанию оценили приблизительно в $10 млн.

Впоследствии Prisma Labs стала предлагать свои наработки в области нейросетей и компьютерного зрения корпоративным клиентам — банкам и другим компаниям, которые заинтересованы в работе с фотографиями, рассказывал «Ведомостям» Моисеенков. Средняя стоимость годовой лицензии на использование технологий составляет $100 000.