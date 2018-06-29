В работе дата-центра «Ростелекома» произошел сбой

Андрей Гордеев / Ведомости

Несколько часов назад «Ростелеком» останавливал работу части серверов электронного правительства, размещенных в дата-центрах оператора, сообщил «Ведомостям» его представитель Андрей Поляков. Причина в аварийном отключении электропитания, случившемся «по вине сторонней организации». Оборудование было отключено, чтобы избежать его перегрева, пояснил он. На момент публикации заметки «Ростелеком» восстановил работу дата-центра, сообщил Поляков.

Электронное правительство обеспечивает межведомственное взаимодействие в безбумажном цифровом формате. Гражданам оно дает дистанционный доступ к государственным услугам — через портал gosuslugi.ru. В 2009 г. единственным администратором электронного правительства был назначен «Ростелеком».

В феврале сбой энергосистемы внешнего дата-центра Xelent привел к сбою ряда сервисов. На перебои жаловались соцсеть «В контакте», каршеринг BelkaCar, провайдер «Петерхост».