В работе дата-центра «Ростелекома» произошел сбой
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Несколько часов назад «Ростелеком» останавливал работу части серверов электронного правительства, размещенных в дата-центрах оператора, сообщил «Ведомостям» его представитель Андрей Поляков. Причина в аварийном отключении электропитания, случившемся «по вине сторонней организации». Оборудование было отключено, чтобы избежать его перегрева, пояснил он. На момент публикации заметки «Ростелеком» восстановил работу дата-центра, сообщил Поляков.
Электронное правительство обеспечивает межведомственное взаимодействие в безбумажном цифровом формате. Гражданам оно дает дистанционный доступ к государственным услугам — через портал gosuslugi.ru. В 2009 г. единственным администратором электронного правительства был назначен «Ростелеком».
В феврале сбой энергосистемы внешнего дата-центра Xelent привел к сбою ряда сервисов. На перебои жаловались соцсеть «В контакте», каршеринг BelkaCar, провайдер «Петерхост».