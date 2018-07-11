CNN сообщил о получении Mail.ru Group доступа к данным пользователей Facebook

Российская компания утверждает, что использовала информацию только в коммерческих целях

Статья опубликована в № 4607 от 12.07.2018 под заголовком: Mail.ru Group и другие 60 связных Цукерберга

Нет никаких доказательств, что Mail.ru Group использовала как-то неправильно полученные данные Андрей Гордеев / Ведомости

Приложения, созданные российским интернет-холдингом Mail.ru Group, с разрешения Facebook собирали данные пользователей соцсети уже после того, как американская компания в 2014 г. публично пообещала ограничить доступ к ним внешним разработчикам, сообщил CNN. О том, что у Mail.ru Group был доступ к данным и что соцсеть раскрыла эту информацию конгрессу США, телеканалу сказал представитель Facebook.

Информация о приложениях Mail.ru Group – часть внутреннего расследования Facebook о доступе к данным пользователей, которое компания проводит из-за скандала вокруг предполагаемого вмешательства России в выборы президента США. Первые обвинения в адрес россиян прозвучали в декабре 2016 г., тогда администрация теперь уже бывшего президента Барака Обамы сообщила о нескольких хакерских атаках со стороны российских спецслужб.

В мае 2017 г. минюст США назначил бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным прокурором по расследованию попыток вмешательства в выборы. В сентябре того же года после многочисленных публичных обвинений Facebook признал, что возможности соцсети могли использоваться спецслужбами других стран для влияния на американских избирателей. Facebook обнаружил около 0,5 млн фейковых аккаунтов и страниц, которые занимались «поляризацией общественного мнения в США». Параллельно Мюллер начал расследования против нескольких членов администрации президента Дональда Трампа и членов его избирательного штаба.

В феврале Мюллер предъявил обвинения во вмешательстве в выборы 13 гражданам России и трем организациям, в том числе Агентству интернет-исследований, которое РБК связал с бизнесменом Евгением Пригожиным. Представители российских властей и Пригожина категорически отрицают любое вмешательство в выборы в США. В марте выяснилось, что компания Cambridge Analytica использовала уязвимости в алгоритмах Facebook и собрала данные о 80 млн пользователей сети, которые были использованы в предвыборной кампании Трампа. После этого Facebook потерял $8 млрд капитализации.

Сенат провел отдельное расследование по этому поводу, и основатель Facebook Марк Цукерберг несколько часов объяснял, какие данные собирает соцсеть, как их хранит и кому передает. Теперь Facebook вынужден раз за разом доказывать американским чиновникам, спецслужбам и сенаторам, что изменил алгоритмы и предпринимает все усилия, чтобы не допустить манипулирования мнением избирателей.

Марк Ворнер член комитета по разведке сената США За последние несколько месяцев мы выяснили, что Facebook практически не контролирует сбор и распространение данных своих пользователей сторонними компаниями. Теперь мы узнали, что сотни приложений крупнейшей технологической компании в России, топ-менеджеры которой тесно связаны с Владимиром Путиным, возможно, были интегрированы в Facebook и имели доступ к данным пользователей.

Mail.ru Group создала сотни приложений, которые позволяют собирать персональные данные пользователей, объяснил CNN представитель Facebook: такие разработчики получают данные не только о самом пользователе, но и о его друзьях, включая их имя, пол, дату рождения, местонахождение, фотографии и данные о постах, которые они лайкнули. В мае 2015 г. Facebook поменял политику и ограничил доступ к этим данным.

Две недели назад Facebook сообщил конгрессу, что и после 2015 г. 61 сторонняя компания имела широкий доступ к данным, Mail.ru Group – одна из них. По словам представителя соцсети, у Facebook нет никаких доказательств, что Mail.ru Group использовала эти данные как-то неправильно.

Представитель Mail.ru Group заявил «Ведомостям», что не знает, о каких приложениях группы идет речь в докладе Facebook: «Мы готовы пройти технический аудит, если он потребуется американским партнерам. Мы не использовали никакие пользовательские данные из Facebook, кроме как в коммерческих интересах при продвижении своих продуктов внутри этой социальной сети». Он добавил, что представители американских властей в холдинг не обращались.

Капитализация Mail.ru Group на LSE в среду снизилась примерно на 1%. Сенатор Марк Ворнер заявил CNN, что необходимо тщательно изучить, как именно Mail.ru Group использовала данные, полученные от Facebook.

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