Статья опубликована в № 4611 от 18.07.2018 под заголовком: Домоправители из «Яндекса»
«Яндекс» хочет управлять умными домами
Для этого он разрабатывает специальное устройство
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Элементы умного дома уже есть и в «Яндекс.Станции»
Евгений Разумный / Ведомости
«Яндекс» собирается выпустить устройство для управления домашними приборами и контроля за инженерными системами дома, рассказал «Ведомостям» знакомый менеджеров компании. Сотрудник «Яндекса» это подтвердил. Новое устройство «Яндекса» функционально будет напоминать домашнего помощника Google Home, отметил он.
Продажи Google Home – колонки с голосовым управлением и одновременно контроллера, включающего и выключающего свет, управляющего воспроизведением видео на телевизоре и проч., – начались в ноябре 2016 г. Стоило устройство $129 – сейчас в России, по данным «Яндекс.Маркета», его предлагают в среднем за 9990 руб. Столько же стоит умная колонка «Яндекс.Станция», продажи которой поисковик начал на прошлой неделе.
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