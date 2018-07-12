Ozon хочет создавать умные колонки и устройства для управления складом
Компания начала поиск сотрудников
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Компания ищет менеджера по продукту, который будет разрабатывать электронные устройства для управление складом и курьерские устройства
Андрей Гордеев / Ведомости
Крупный российский онлайн-ритейлер Ozon решил заняться робототехникой. Компания опубликовала на сайте hh.ru вакансию менеджера по продукту, который должен присоединиться к разработке электронных устройств для внутреннего использования (управление складом, курьерские устройства) и для конечных пользователей.
hh.ru
Как пример устройств для конечных пользователей компания приводит IoT (Internet of things, так называемый «интернет вещей»), SmartHome («умный дом») и «умные» колонки.
То, что Ozon действительно решил заняться робототехникой, подтвердил «Ведомостям» и источник, близкий к компании.
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