Yota вернулась к прибыли

Представители «Скартела» объясняют возврат к прибыли завершением экспансии в регионы, требовавшей инвестиций Максим Стулов / Ведомости

Чистая прибыль виртуального оператора «Скартел» (принадлежит «Мегафону» и работает на его сети под брендом Yota) по РСБУ составила 6,9 млрд руб. против убытка в 1,4 млрд руб. годом ранее. Это следует из сообщения оператора. В 2015 г. «Скартел» также был убыточен «Альфа-капитал» убыток составил 2,4 млрд руб., говорится в нем. Прибыль «Скартела» в 2014 г. составила 3,76 млрд руб.

Представители «Скартела» объясняют возврат к прибыли завершением экспансии в регионы, требовавшей инвестиций, – к концу 2016 г. она была практически полностью завершена. По их словам, услуги Yota для пользователей смартфонов сейчас доступны в 82 регионах, в 80 можно пользоваться ее радиомодемами.

Улучшению показателей «Скартела» также могла способствовать отмена безлимитных интернет-тарифов – это привело к росту ARPU (среднего дохода на абонента), считает аналитик Sova Capital Александр Венгранович. Представитель оператора соглаcен, что обновление тарифной линейки способствовало улучшению финансовых результатов. «Скартел» был первым в России оператором, который предоставил своим абонентам безлимитный доступ в интернет со смартфонов, но в конце января 2018 г. ввел новую тарифную линейку, где безлимитного доступа в интернет не было.

Сейчас «Скартел» – крупнейший виртуальный оператор в России: по оценке «ТМТ консалтинга», к концу июня этого года он обслуживал около 5 млн абонентов. Сама компания абонентскую базу не раскрывает.

На прибыль «Скартела» влияют и взаиморасчеты с «Мегафоном», утверждает Венгранович. Возможно, платежи «Скартела» за инфраструктуру в адрес материнской компании в 2017 г. снизились, предполагает он.

«Ведомости» ожидают ответа от представителя «Мегафона».