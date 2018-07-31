1С и «Галактика» вместе поборются с иностранным софтом в оборонке
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Российские разработчики систем управления предприятием 1С и «Галактика» создали совместное предприятие «1С-Галактика», которое будет внедрять их продукты на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК), говорится в сообщениях компаний. Они владеют новой структурой в равных долях. Но на российском IT-рынке они имеют разный вес. В рейтинге крупнейших IT-компаний по версии CNews Analytics 1С в 2017 г. заняла 7-е место с выручкой 42,7 млрд руб., а «Галактика» – 40-е (3,3 млрд руб.).
Именно предприятия ОПК в первую очередь нуждаются в импортозамещении и «1С-Галактика» будет конкурировать с иностранными разработчиками и переводить ОПК на национальные IT-продукты, рассказывает предправления «Галактики» Дмитрий Черных. Сейчас «1С-Галактика» займется продажей, интеграцией и поддержкой уже действующих продуктов 1С и «Галактики», перечисляет он. Некоторые предприятия часть задач решают с помощью продуктов 1C, часть – на продуктах «Галактики»; совместное предприятие поможет эффективной автоматизации, уточняет представитель 1С. Однако большую часть бизнеса разработчики все же будут вести врозь, оговаривается он.
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