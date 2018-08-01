Tele2 получила первую прибыль за три года

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Рост вызван ускоренным развитием сетей LTE и выгодными пакетными тарифами Наташа Шарапова / Ведомости

«Т2 РТК холдинг» (работает под брендом Tele2) раскрыл финансовые показатели за первое полугодие 2018 г. Операционная выручка оператора по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 18,4% до 68 млрд руб., EBITDA – на 43,7% до 20,4 млрд руб. Чистая прибыль в первом полугодии составила 1 млрд руб. против убытка 3,6 млрд руб. годом ранее. По словам представителя компании Ольги Галушиной, практически вся прибыль получена по итогам II квартала – в первом она была близка к нулю. По ее словам, оператор впервые получил квартальную чистую прибыль с момента объединения Tele2 с сотовыми активами «Ростелекома». Это произошло в августе 2015 г.