Технологии / Телекоммуникации

Tele2 получила первую прибыль за три года

В первом полугодии оператор заработал 1 млрд рублей
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«Т2 РТК холдинг» (работает под брендом Tele2) раскрыл финансовые показатели за первое полугодие 2018 г. Операционная выручка оператора по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 18,4% до 68 млрд руб., EBITDA – на 43,7% до 20,4 млрд руб. Чистая прибыль в первом полугодии составила 1 млрд руб. против убытка 3,6 млрд руб. годом ранее. По словам представителя компании Ольги Галушиной, практически вся прибыль получена по итогам II квартала – в первом она была близка к нулю. По ее словам, оператор впервые получил квартальную чистую прибыль с момента объединения Tele2 с сотовыми активами «Ростелекома». Это произошло в августе 2015 г.

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