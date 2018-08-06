Facebook просит банки поделиться информацией о клиентах

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Facebook заявил, что не будет использовать банковскую информацию для целевой рекламы или делиться ею с третьими сторонами Stephen Lam / Reuters

Facebook попросил крупные банки США поделиться с ним детальной финансовой информацией своих клиентов, включая данные об их операциях по картам и состоянии счетов, утверждают знакомые с ситуацией люди. Это связано с желанием Facebook стать платформой, на которой люди могли бы не только общаться с друзьями, но и покупать и продавать товары и услуги.

За последний год Facebook вел переговоры с JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup и U.S. Bancorp о потенциальных предложениях для пользователей Messenger, рассказали источники. По их словам, Facebook говорил о создании функции, показывающей пользователям баланс их счетов и предупреждений о мошенничестве. Facebook надеется, что новые услуги позволят увеличить время, которое пользователи проводят в Messenger. Насколько это важно для компании, подчеркивает то, что в конце июля она потеряла более $120 млрд рыночной капитализации за один день, когда сообщила о замедлении роста выручки.

Но камень преткновения в переговорах банков с Facebook – конфиденциальность данных, отмечают знакомые с ситуацией люди. Переговоры проходят на фоне скандала вокруг утечки данных 87 млн пользователей социальной сети к фирме Cambridge Analytica, из-за которого в отношении Facebook теперь ведется несколько расследований. Как утверждают источники, один крупный банк уже прекратил переговоры с Facebook из-за беспокойства по поводу конфиденциальности данных.

Facebook заявил, что не будет использовать банковскую информацию для целевой рекламы или делиться ею с третьими сторонами. «Мы не покупаем данные у банков или эмитентов кредитных карт для рекламы, – заявила представитель Facebook Элизабет Дайана. – Также у нас нет с ними особых отношений, партнерских соглашений или контрактов об использовании данных о покупках их клиентов для рекламы».

Банкам, в свою очередь, нужно выстраивать отношения с крупными онлайн-платформами, чья аудитория достигает миллиардов пользователей и играет все большую роль в коммерции. По словам операционного директора Facebook Шерил Сэндберг, у Messenger около 1,3 млрд активных пользователей в месяц. Также банки пытаются продвигать цифровые услуги своим клиентам, но многие из них испытывают с этим проблемы. В то же время банки не хотят передавать слишком много контроля таким третьим сторонам, как Facebook, и предпочитают, чтобы клиенты пользовались их собственными сайтами и приложениями.