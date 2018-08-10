Снимать деньги со счета телефона через банкомат больше нельзя
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МТС с 30 июля закрыла услугу по выдаче абонентам денежных средств со счета через банкоматы «МТС банка» и банков-партнеров, сообщил оператор. Решение объясняется «техническими причинами».
Сервис проработал у МТС год: согласно информации на сайте «МТС банка», услуга появилась в июне 2017 г. Снятие наличных в банкомате при помощи отправки sms на короткий номер — «очень нишевая» услуга, объясняет представитель оператора Алексей Меркутов. Она актуальна, если человек забыл дома бумажник и кредитные карты и ему необходима небольшая сумма наличных для оплаты, например, проезда в метро. Но с развитием цифровых сервисов абоненты стали активнее пользоваться NFC-платежами при помощи смартфонов и других «умных» гаджетов, а тем же, для кого были актуальны переводы между мобильным и банковским счетом, начали пользоваться приложением «МТС Деньги». В 2018 г. оборот по услуге составлял в среднем 400 000—500 000 руб. в месяц, говорит Меркутов, что сделало услугу неактуальной.
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