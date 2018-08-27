Телеканалы заработают на дачниках

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Mediascope впервые оценила загородную аудиторию Максим Стулов / Ведомости

Выезжая отдыхать за город на дачи, жители России все равно не уходят от экранов телевизоров. В июле – августе этого года дачники тратили на просмотр ТВ в среднем 1 час 47 мин в день, подсчитала аналитическая компания Mediascope (данные по людям старше 4 лет, постоянно проживающим в городах с населением более 100 000 человек). Это важные данные для телеканалов, которые прежде «не видели» этих зрителей и, соответственно, не могли продать контакты с ними рекламодателям.

Вся реклама на ТВ продается на основе данных Mediascope, и до сих пор компания с помощью специальных измерительных приборов (пиплметры) вела учет только тех зрителей, которые смотрят телевизор дома. Российские телеканалы, особенно крупные, последние годы часто жаловались, что теряют деньги на неучтенных зрителях в барах, ресторанах, в офисах – и прежде всего на дачах. Mediascope впервые оценила дачное телесмотрение.

Находясь в городских квартирах, жители России в том же июле – августе провели перед телевизором в среднем 3 часа 17 мин. Если прибавить впервые подсчитанную дачную аудиторию, общее время у экрана у среднего жителя крупного города летом вырастает сразу на 20% – до 4 часов в день.