«Мегафон» ранжирует абонентов по скорости интернета
Тем, кто платит больше, он ускорит доступ в интернет на 30%
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Московский «Мегафон» предложил абонентам, тратящим на связь от 1000 руб. в месяц, привилегии - повышение скорости доступа до 30%
Дмитрий Новожилов / Ведомости
Московский «Мегафон» предложил абонентам, тратящим на связь от 1000 руб. в месяц, привилегии. Среди них - повышение скорости доступа до 30%, следует из материалов оператора. С четверга, 30 августа, скорость будет повышена на тарифах «Включайся! Смотри» и «Включайся! Премиум» (1000 руб. и 3000 руб. в месяц.). С 4 сентября подобная опция будет доступна всем, кто в течение полугода на других тарифах ежемесячно тратил не менее 1000 руб., сообщает оператор.
Другие привилегии — приоритетное обслуживание в колл-центре и офисах, скидки при заказе сервисов компаний-партнеров. Такие меры направлены на привлечение новых и удержание действующих абонентов, отметил представитель московского «Мегафона» Павел Ларин.
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