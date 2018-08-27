«Мегафон» вернул безлимитный доступ в интернет

«Мегафон» последний из операторов сотовой большой тройки, который вернул безлимитный мобильный доступ Евгений Егоров / Ведомости

«Мегафон» 27 августа открывает на тарифах «Включайся!» безлимитный доступ в интернет, говорится в материалах компании. Действующим абонентам надо будет выбрать эту опцию в личном кабинете, а для новых она будет включена по умолчанию. Безлимитный интернет доступен на тарифах «Включайся! Общайся», «Включайся! Смотри», «Включайся! Смотри+» и «Включайся! Премиум», а в некоторых регионах – на тарифах «Включайся! Слушай».

Добавляя в тарифы безлимитный интернет, «Мегафон» хочет дать возможность клиентам попробовать популярные интернет-сервисы на высоких скоростях, цитирует пресс-служба «Мегафона» его коммерческого директора Влада Вольфсона.

«Мегафон» последний из операторов сотовой большой тройки, который вернул безлимитный мобильный доступ. В середине месяца это сделали МТС и «Вымпелком». 14 августа МТС ввела тариф «Тарифище». В Москве подключение к нему стоит 650–1550 руб.: цена зависит от количества включенных минут (500–3000), следует из описания тарифа на сайте оператора. Двумя днями позже «Вымпелком» запустил безлимитный интернет для пользователей своей основной тарифной линейки «ВсеМое!» Тарифная опция, включенная в стандартную абонентскую плату тарифа, подключается, в зависимости от региона, начиная от тарифа «ВсеМое1» или «ВсеМое2». Ежемесячная плата за пакет услуг при этом не меняется.

В середине июня «Мегафон» снизил цены на свои тарифы в 17 регионах на 33–67%, что вызвало ответные действия Tele2 в начале августа, говорится в отчете «Сбербанк CIB», вышедшем в середине августа. Тем не менее происходящее пока нельзя назвать ценовой войной, писала автор отчета Светлана Суханова. Эти изменения ограниченно влияют на средний ежемесячный счет абонента, отмечала она.

Безлимитные тарифы появились в сетках российских сотовых операторов в 2016 г. А уже в 2017 г. операторы практически синхронно отказались от них – да так резко, что привлекли внимание Федеральной антимонопольной службы. Появление таких тарифов стало одной из причин снижения доходов российской сотовой отрасли в 2016 г., а их упразднение – фактором, способствовавшим стабилизации выручки сотовых компаний в 2017 г., говорили «Ведомостям» аналитик Sova Capital Александр Венгранович и гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов.

Возвращение к безлимитным тарифам – попытка переподключить часть высокодоходных абонентов других операторов, объяснял Венгранович. Но назвать это очень агрессивным шагом уже нельзя, он не нанесет такого удара по доходам операторов, как в 2016 г., отметил он. По его словам, за два года наполнение пакетов интернетом значительно выросло: большинство пользователей потребляют значительно меньше, чем позволяет тариф, т. е. для них это и есть безлимитный тариф.