Технологии / Медиа

Министерство культуры взяло под контроль Фонд кино

Ведомство теперь контролирует, как фонд тратит деньги на производство и прокат
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Правительство опубликовало на сайте новый устав государственного Фонда кино. По этому уставу Минкульт получил больше контроля над фондом: именно по представлению министерства правительство будет назначать членов совета фонда и его директора. Также правительство отдало Минкульту часть полномочий учредителя фонда – министерство будет контролировать, как фонд тратит деньги на производство и прокат отечественных фильмов. Прежде часть этих полномочий министерство и так имело по соглашению с фондом.

Минкульт, точнее, министр культуры Владимир Мединский был инициатором изменений в системе управления фондом, рассказывали собеседники «Ведомостей». Министерство культуры отказывалось это комментировать, его представитель днем в четверг не смог оперативно ответить на вопросы «Ведомостей».

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