Эксперты Минкульта предпочли российский мультфильм иностранному

Постер к мультфильму «Распрекрасный принц»

Экспертный совет по выдаче прокатных удостоверений при Министерстве культуры рекомендовал чиновникам разрешить премьеру американо-канадского мультфильма «Распрекрасный принц» не раньше 28 июня, рассказали «Ведомостям» два члена совета. Российский прокатчик этого мультфильма, компания «Вольга», планировала начать показ на месяц раньше, с 24 мая. Но в эти же даты в прокат выходит российский мультфильм «Садко» от студии СТВ, и эксперты решили отдать приоритет ему. Финальное решение по дате премьеры примет Минкульт. Прежде министр культуры Владимир Мединский уже говорил, что не разрешит премьеру «Распрекрасного принца» одновременно с «Садко».

«Вольге», объясняли ее представители, невыгодно переносить фильм на июнь: сейчас начинаются школьные каникулы, у детей больше времени ходить в кино, но они еще не разъехались на отдых.

Российские чиновники регулярно заявляют о поддержке отечественного кино, в частности, что кинотеатры в России должны отдавать предпочтение местным релизам. Раньше у чиновников не было реальной возможности воздействовать на прокат фильма: даты премьеры определяли сами прокатчики, а Минкульт мог лишь отказать в показе того или иного фильма на территории страны и не выдать ему прокатное удостоверение (этот документ действует как разрешение на показ фильмов). На иностранное кино приходится 80% кинокассы в России.

В 2016 г. Минкультуры ввело новую графу в прокатном удостоверении, где указывается разрешенная дата премьеры. В большинстве случаев это дата, запрошенная самим прокатчиком. Но если премьера крупного иностранного релиза совпадает с датой отечественного фильма-события, объяснял Мединский, иностранному релизу придется выбрать другое время. Минкульт, согласно собственным правилам, имеет право отказать в запрошенной дате премьеры, если на это же время в кинотеатрах претендует фильм схожего жанра или тематики. Приоритет в этой ситуации получает тот прокатчик, кто раньше подал документы в Минкульт, так и случилось с «Садко» и «Распрекрасным принцем», говорил Мединский: прокатчик российского мультфильма - компания «Наше кино» обратилась в Минкульт за прокатным удостоверением раньше, чем «Вольга».

Один из самых известных случаев переноса проката произошел все с той же «Вольгой». В середине января чиновники внезапно сообщили прокатчику, что переносят показ мультфильма «Паддингтон-2» на две недели, на февраль. Произошло это буквально за несколько дней до запланированной премьеры мультфильма. Чиновники объяснили, что сделали это ради поддержки российских картин, которые хорошо стартовали в новогодние каникулы. Против переноса оказались другие российские продюсеры, чьи фильмы выходили в феврале. Через несколько дней Минкульт вернул «Паддингтону-2» прежнюю дату премьеры.

Минкульт неформально предупредил Disney, что не разрешит прокат в России комикса «Мстители: камни бесконечности» на майские праздники. Кинотеатры предложили чиновникам компромисс: показать «Мстителей» на каникулах, но снять их с показа на День Победы 9 мая.

В жестких правилах переноса дат Минкульт предусмотрел лазейку. Если два прокатчика подали документы на одну ту же дату, решение, кому отдавать приоритет, могут принять не чиновники, а сами компании. Для этого им предлагается провести переговоры и уведомить о результатах Минкульт. «Вольге» тоже предложили провести переговоры с «Нашим кино». Но, как объяснял «Ведомостям» руководитель крупной прокатной компании, непонятно, что в этой ситуации «Вольга» могла предложить прямому конкуренту, у которого уже есть прокатное удостоверение на нужную дату.

Следующий этап в процедуре переноса даты – экспертный совет. В него помимо чиновников Минкульта и Фонда кино входят представители прокатных компаний и кинотеатров. Решения совета – не более чем рекомендация Минкульту, но прокатчики и кинотеатры рассчитывали, что эксперты сдержат рвение чиновников.

Совет создан летом 2016 г., но впервые собрался только в среду, 22 мая. Минкульт собрал совет буквально за один день до премьеры «Распрекрасного принца». До этого все вопросы о переносах Минкульт решал самостоятельно. Экспертный совет не оправдал надежд прокатчиков.

Исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев (входит в экспертный совет) считает правильным выбор в пользу «Садко». Российские продюсеры производят все больше качественных мультфильмов, государство их софинансирует и прямо заинтересовано в результате проката, указывает он. И если раньше на российский рынок выходили только большие релизы крупных голливудских студий, то теперь наши кинотеатры показывают качественную анимацию независимых студий со всего мира, говорит Малышев. Так что конкуренция за место на экране для наших мультфильмов резко выросла и им надо обеспечивать максимум возможностей в прокате, в том числе за счет очистки дат от иностранных конкурентов, резюмирует он.

«Садко» и «Распрекрасный принц» – небольшие релизы, они вряд ли соберут больше пары сотен миллионов рублей каждый, рассуждает руководитель крупной иностранной прокатной компании. Емкость рынка позволяет одновременно выпускать подобные картины без особого вреда друг для друга, уверен он: «Отсутствие в прокате «Распрекрасного принца» мало повлияет на результаты «Садко».

По прогнозу «Бюллетеня кинопрокатчика», «Садко» всего может собрать 60 млн руб., а «Распрекрасный принц» - 85 млн руб. Другие прокатчики и представители кинотеатров в разговоре с «Ведомостями» также говорили о неэффективности искусственного регулирования проката: аудитории иностранного и российского кино мало пересекаются. В качестве доказательства они приводили кассу в прошедший День Победы: отсутствие «Мстителей» незначительно увеличило кассу российских военных фильмов.

Но Малышев ссылается на другой пример – в феврале Минкульт сохранил одну и ту же дату проката для двух российских комедий: «Я худею» киностудии «Друг друга» (собрала 630 млн руб.) и «Ну здравствуй, Оксана Соколова!» (80 млн руб.). Если бы фильмы разнесли по датам, зрители заметили бы и вторую комедию, ее касса была бы выше, уверен он.

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