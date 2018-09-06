Технологии / Медиа
Статья опубликована в № 4647 от 06.09.2018 под заголовком: Бумажной книге помог интернет

Российский книжный рынок в прошлом году вырос в основном за счет продаж книг через интернет

Через пять лет доля продаж книг через интернет вырастет до 35% от всего рынка, прогнозируют эксперты
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75 млрд руб. – таков был оборот книжного рынка России в 2017 г., прогноз на 2018 г. – 79 млрд, или на 7–8% больше, такой же рост прогнозируется и на 2019 г. и оборот достигнет 83 млрд руб., рассказал на 31-й Московской международной книжной выставке-ярмарке гендиректор и основной владелец «Эксмо-АСТ» Олег Новиков.

Главным драйвером роста в последние несколько лет остается продажа книг через интернет. В 2017 г. продажа бумажных книг через интернет выросла на 20%, оборот составил 12,8 млрд руб., прогноз на 2018 г. – еще плюс 18% и 15,1 млрд руб., таковы данные исследования «Эксмо-АСТ». В структуре продаж книг в 2017 г. на интернет приходилось 18% в стоимостном выражении, в этом году будет 20%, прогнозирует «Эксмо-АСТ». Продажа литературы через книжные магазины в 2018 г. снизится на 5% и принесет 26,8 млрд руб., прогнозирует Новиков.

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