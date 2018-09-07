Расторжение метрополитеном 22-миллиардного рекламного контракта признано незаконным

Арбитражный суд Москвы удовлетворил требование компании «Трейд компани» Василий Кузьмиченок / ТАСС

Арбитражный суд Москвы удовлетворил требование компании «Трейд компани» о признании незаконным расторжения контракта со стороны ГУП «Московский метрополитен» в одностороннем порядке. «Суд принял решение удовлетворить иск и признать незаконным расторжение договора», – постановила судья Ольга Березова (цитата по RNS).

«Трейд компани» начала размещать рекламу в столичной подземке с конца 2016 г. Компания, аффилированная с холдингом «Гема» Александра Геллера, летом 2016 г. выиграла аукцион на размещение рекламы, контракт обошелся ей в 22,6 млрд руб. за 10 лет.

Это была вторая попытка Геллера заработать на рекламе в метро. В 2011 г. другая аффилированная с ним компания – «Авто селл» – выиграла тендер и пообещала заплатить 14 млрд руб. за пять лет, или в пять раз больше, чем до этого метрополитен получал от продажи рекламы. Но к 2014 г. компания стала задерживать платежи, и летом 2015 г. контракт с ней был разорван. В августе 2016 г. победителем стала «Трейд компани», с ней ГУП и заключил контракт.

Но в конце 2017 г. метрополитен расторг контракт и с «Трейд компани» из-за того, что та сорвала сроки предоставления банковской гарантии. Срок предоставления гарантии истек 1 декабря 2017 г., а по договору компания должна была предоставить ее за 60 дней до этой даты, говорил ранее «Ведомостям» представитель Московского метрополитена. «Предоставление финансовой гарантии – важнейшее условие контракта, которое строго контролируется московским метро», – настаивала пресс-служба метрополитена.

Чтобы защититься от задержки платежей со стороны рекламного подрядчика, Московский метрополитен увеличил размер банковской гарантии. В ходе тендера в 2016 г. метрополитен потребовал от победителя предоставить банковскую гарантию на 30% от стоимости контракта, т. е. на 6,8 млрд руб. По условиям договора «Трейд компани» обязалась предоставлять такую банковскую гарантию ежегодно. Банковскую гарантию рекламный подрядчик в предыдущий раз получал в банке «Открытие», следует из данных базы «СПАРК-Интерфакс».

Представитель «Трейд компани» сказал, что компания довольна решением суда.

«Метрополитен не согласен с решением Арбитражного суда Москвы о признании незаконным расторжения договора с рекламным оператором "Трейд компани". Мы будем оспаривать это решение в вышестоящей инстанции и уже готовим документы для подачи в Девятый арбитражный апелляционный суд», – сказал «Ведомостям» представитель ГУП «Московский метрополитен».

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