«Ростелеком» и РСПП предлагают создать виртуальные экономические зоны

Статья опубликована в № 4666 от 03.10.2018 под заголовком: Зона для дата-центров

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«Ростелеком» предлагает оптимизировать документооборот внешнеэкономической деятельности, упростить процедуры валютного контроля и освободить экспорт этих услуг от НДС Андрей Гордеев / Ведомости

Российские дата-центры и провайдеры облачных услуг могут получить поддержку государства, чтобы увеличить свою долю на мировом рынке, которая пока составляет всего 0,9%. Вчера «Ростелеком» и комитет по цифровой экономике РСПП обсуждали, как устранить лишние административные барьеры и с помощью регулирования увеличить долю России на глобальном рынке дата-центров до 5% к 2024 г., говорится в сообщении «Ростелекома». «Ведомости» ознакомились с материалами госоператора.