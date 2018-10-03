Технологии / Интернет и digital
Статья опубликована в № 4666 от 03.10.2018 под заголовком: Зона для дата-центров

«Ростелеком» и РСПП предлагают создать виртуальные экономические зоны

Тогда российские дата-центры смогут захватить до 5% мирового рынка вместо нынешних 0,9%
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Российские дата-центры и провайдеры облачных услуг могут получить поддержку государства, чтобы увеличить свою долю на мировом рынке, которая пока составляет всего 0,9%. Вчера «Ростелеком» и комитет по цифровой экономике РСПП обсуждали, как устранить лишние административные барьеры и с помощью регулирования увеличить долю России на глобальном рынке дата-центров до 5% к 2024 г., говорится в сообщении «Ростелекома». «Ведомости» ознакомились с материалами госоператора.

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