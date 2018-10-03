Статья опубликована в № 4666 от 03.10.2018 под заголовком: Зона для дата-центров
«Ростелеком» и РСПП предлагают создать виртуальные экономические зоны
Тогда российские дата-центры смогут захватить до 5% мирового рынка вместо нынешних 0,9%
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
«Ростелеком» предлагает оптимизировать документооборот внешнеэкономической деятельности, упростить процедуры валютного контроля и освободить экспорт этих услуг от НДС
Андрей Гордеев / Ведомости
Российские дата-центры и провайдеры облачных услуг могут получить поддержку государства, чтобы увеличить свою долю на мировом рынке, которая пока составляет всего 0,9%. Вчера «Ростелеком» и комитет по цифровой экономике РСПП обсуждали, как устранить лишние административные барьеры и с помощью регулирования увеличить долю России на глобальном рынке дата-центров до 5% к 2024 г., говорится в сообщении «Ростелекома». «Ведомости» ознакомились с материалами госоператора.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}