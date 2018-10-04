Основатель ТНТ Роман Петренко возвращается в «Газпром-медиа»

В частности, он будет управлять и каналом ТНТ

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Денис Абрамов / Ведомости

Роман Петренко вернется в «Газпром-медиа» и вновь будет управлять ТНТ, рассказали «Ведомостям» сотрудники двух крупных медиакомпаний и знакомый Петренко. ТНТ – один из пяти крупнейших телеканалов в России. Петренко был гендиректором ТНТ больше 10 лет, в 2002-2013 гг. Канал был запущен в 1997 г. основателем «Медиа-моста» Владимиром Гусинским. Но именно Петренко сформировал ТНТ таким, как все его знают, признавали сотрудники разных телекомпаний.

Представитель «Газпром-медиа» от комментариев отказался. Петренко не ответил на звонки «Ведомостей».

ТНТ входит в субхолдинг «Газпром-медиа развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ): в нем также «Пятница», ТВ-3, «2x2», ТНТ4 и «Супер». Руководит субхолдингом Артур Джанибекян, он же и гендиректор ТНТ.

Петренко будет отвечать не только за ТНТ: его зона ответственности как топ-менеджера ГПМ РТВ будет гораздо шире, говорят собеседники «Ведомостей», но подробностями не делятся и уверяют, что обязанности Петренко продолжают обсуждаться. Один из собеседников знает, что Петренко сфокусируется на интернет-развитии активов холдинга.

После ухода с ТНТ Петренко жил в США, где искал интересные сценарии для продюсирования фильмов и сериалов. «Ведомостям» не удалось найти сведений о том, что Петренко запустил какой-нибудь фильм или сериал в производство. В прошлом году он, а также бывший генеральный продюсер ТНТ Александр Дулерайн и «Газпром-медиа» договорились, что Петренко и Дулерайн займутся международной экспансией ТНТ, в частности продажей форматов этого канала в США.

Когда Петренко вернется в «Газпром-медиа», он будет, скорее всего, делить свое рабочее время между Москвой и Лос-Анджелесом и продолжит отвечать за международную экспансию, говорит его знакомый.