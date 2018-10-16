Как новый гендиректор Sony собирается вернуть в компанию дух инноваций

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Мечта Ёсиды – построить бизнес вокруг сообществ по интересам, возникающих в среде киноманов, геймеров, меломанов Martin Bureau / AFP

Кенитиро Ёсида избавил Sony от производства ноутбуков Vaio, вернул корпорацию к прибыльности и в апреле этого года получил повышение – стал президентом и гендиректором. Но теперь Ёсида не хочет расставаться даже с убыточным производством смартфонов. «Создавать что-то осязаемое – в ДНК Sony», – заявил он FT. Ёсида призывает инженеров выдумывать новые устройства, от роботов до автомобилей, и любит рассказывать истории о легендарных основателях Sony. Например, о Масару Ибуке, который однажды обратился к инженерам с личной просьбой: собрать портативный магнитофон, чтобы слушать музыку во время долгих перелетов. Так за четыре дня родился будущий хит продаж – Sony Walkman.

Нетипичный японец

Любимый робопес Любимый гаджет гендиректора Sony – собака-робот Aibo. Их начали выпускать в 1999 г., но прекратили через семь лет из-за низкой прибыльности. И вот новое поколение Aibo появилось в этом году в продаже в Японии. С сентября предзаказы на Aibo принимают в США, а там, возможно, робопес доберется и до Европы.

Ёсида – нетипичный японец, констатирует Bloomberg. Вопреки всем традициям он раскритиковал предыдущее руководство компании за то, что оно не адаптировало Sony к изменению рынка электроники. Это было четыре года назад, когда с Ёсидой произошла еще одна не совсем типичная для японского корпоративного мира история: он занял высокий пост финансового директора Sony, хотя большая часть его карьеры прошла вне основного для компании бизнеса по производству электроники, пишет FT. Ёсиде 59 лет. В Sony он пришел в 1983 г. с дипломом экономиста. Его полем деятельности были финансы и отношения с инвесторами. В 1998–2000 гг. отвечал за разработку стратегии компании в аппарате тогдашнего гендиректора, а на изломе веков был отправлен старшим вице-президентом в «дочку» Sony So-net. В Sony верили, что So-net может вырасти в гигантского провайдера вроде AOL.