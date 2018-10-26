РБК закрыл доступ для читателей, блокирующих рекламу

Евгений Разумный / Ведомости

Сайт РБК теперь недоступен для пользователей, которые используют блокировщики рекламы, сообщила компания. «Доступ ограничен для пользователей, которые используют программу Adblock», — указано в сообщении. Таких читателей у РБК, по собственной оценке, около 20%.

Теперь такие пользователи при входе на сайт увидят сообщение с просьбой отключить блокировщик. По данным Mediascope за сентябрь, аудитория сайта РБК составила 8,5 млн человек в среднем в сутки.

«Adblock-расширения, которые сегодня можно активировать во всех популярных браузерах, нарушают неформальный договор между медиа и аудиторией, когда пользователи платят за произведенный контент своим вниманием к рекламе», — объяснил холдинг.

РБК предложил альтернативу пользователям Adblock: за 90 руб. в месяц (сейчас со скидкой 30 руб.) компания скроет для них рекламу на своем сайте.

Несколько лет назад с блокировщиками начали активно бороться западные СМИ и интернет-компании. О методах обхода блокировщиками рассказывал Facebook, американский Forbes и ряд других СМИ закрыли свои сайты пользователям с таким софтом.

В России из крупных СМИ о борьбе с блокировщиками объявлял «Первый канал». В 2016 г. он принудительно начал снижать качество трансляции таким пользователям. При запуске видео на сайте 1tv.ru с устройств, использующих софт по блокировке интернет-рекламы, появляется предупреждение: «При блокировании показа рекламы плейер может работать с ошибками». Представитель «Первого» говорил «Ведомостям», что этот механизм работает и при просмотре видеороликов канала, которые легально распространяются и за пределами его сайта.

Чаще всего российские компании лишь просят пользователей отключить такой софт. Такое объявление, например, можно увидеть при заходе на сайт «РИА Новости».

Экспертные оценки по тому, сколько пользователей рунета блокируют рекламу, сильно разнятся — от 7 до 25%.

В мире блокировщиками рекламы, по данным Adobe и PageFair, пользуются 220 млн человек. В США, по разным данным, такой софт установлен у 11–25% пользователей. Adobe и PageFair прогнозируют, что в 2016 г. медиакомпании потеряют из-за блокировщиков $41 млрд.