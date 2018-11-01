В России стало хуже со свободой интернета

В рейтинге Freedom House Россия опустилась на две строки

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Freedom House подробно освещает блокировку Telegram, которую называет самым ярким примером вмешательства правоохранительных органов в цифровой суверенитет граждан Евгений Разумный / Ведомости

Россия заняла 13-е место с конца в рейтинге свободы интернета, составленном Freedom House. Эта организация проанализировала состояние интернета в 65 странах мира, на них приходится 87% мировых пользователей интернета.

Freedom House обращала внимание на три показателя. Во-первых, физический доступ к контенту: здесь учитываются попытки государства блокировать различные приложения и технологии, а также законодательный и акционерный контроль за интернетом и сотовыми операторами.

Во-вторых, Freedom House анализировала ограничения на сам контент: фильтрацию и блокировку сайтов и иные формы цензуры и самоцензуры, разнообразие медиа, использование цифровых технологий в гражданской и политической активности.