Тема дня: Санкции России против Украины
Россия ввела санкции против сотен граждан и компаний Украины
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Технологии / Интернет и digital

В России стало хуже со свободой интернета

В рейтинге Freedom House Россия опустилась на две строки
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Россия заняла 13-е место с конца в рейтинге свободы интернета, составленном Freedom House. Эта организация проанализировала состояние интернета в 65 странах мира, на них приходится 87% мировых пользователей интернета.

Freedom House обращала внимание на три показателя. Во-первых, физический доступ к контенту: здесь учитываются попытки государства блокировать различные приложения и технологии, а также законодательный и акционерный контроль за интернетом и сотовыми операторами.

Во-вторых, Freedom House анализировала ограничения на сам контент: фильтрацию и блокировку сайтов и иные формы цензуры и самоцензуры, разнообразие медиа, использование цифровых технологий в гражданской и политической активности.

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