Совладелец «Каро» с партнерами предложили $444 млн за международную сеть кинотеатров
Это их вторая попытка купить Reading International с кинотеатрами в США, Австралии и Новой Зеландии
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Это уже вторая попытка консорциума инвесторов во главе с Хетом выкупить эту сеть
Максим Стулов / Ведомости
Группа инвесторов во главе с совладельцем и председателем совета директоров сети российских кинотеатров Полом Хетом направила предложение о покупке международной киносети Reading International (RDI), говорится в сообщении «Каро». Компания владеет кинотеатрами в США, Австралии и Новой Зеландии.
Кроме инвестиционного холдинга Patton Vision, который принадлежит Хету, в консорциум инвесторов вошли фонды TPG и Madison Dearborn Partners, холдинг Santo Domingo Group, сообщает компания. Письмо, направленное в адрес совета директоров RDI, было подписано Хетом.
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