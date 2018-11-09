Технологии / Медиа

Совладелец «Каро» с партнерами предложили $444 млн за международную сеть кинотеатров

Это их вторая попытка купить Reading International с кинотеатрами в США, Австралии и Новой Зеландии
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Группа инвесторов во главе с совладельцем и председателем совета директоров сети российских кинотеатров Полом Хетом направила предложение о покупке международной киносети Reading International (RDI), говорится в сообщении «Каро». Компания владеет кинотеатрами в США, Австралии и Новой Зеландии.

Кроме инвестиционного холдинга Patton Vision, который принадлежит Хету, в консорциум инвесторов вошли фонды TPG и Madison Dearborn Partners, холдинг Santo Domingo Group, сообщает компания. Письмо, направленное в адрес совета директоров RDI, было подписано Хетом.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике