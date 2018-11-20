МТС зафиксировала убыток на 37 млрд рублей

Компания зарезервировала 56 млрд рублей в связи с антикоррупционным расследованием ее деятельности в Узбекистане

В III квартале 2018 г. МТС показала чистый убыток в размере 37 млрд руб. Максим Стулов / Ведомости

В III квартале 2018 г. чистый убыток МТС по МСФО составил 37 млрд руб., следует из сообщения компании. Это «антирекорд» для компании. Убыток составил более четверти всей выручки компании – 128 млрд руб. с учетом МТС-банка, показатели которого оператор консолидирует впервые. Последний раз МТС показывала убыток в III квартале 2017 г. Тогда он составил на порядок меньшую сумму – 3,2 млрд руб. и был связан с прекращением работы компании в Туркменистане и обесцениванием туркменских активов.

Нынешний астрономический убыток тоже связан со Средней Азией. Оператор создал резерв на 55,8 млрд руб. под издержки, связанные с антикоррупционным расследованием его деятельности в Узбекистане. Его ведут ведут Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и минюст США, объяснил президент МТС Алексей Корня. По его словам, у компании появилось более четкое представление о возможных обязательствах. Комментировать ход расследования он не стал.

По словам Корни, резерв никак не повлияет на способность МТС выплачивать дивиденды и инвестировать в развитие бизнеса. На 2018–2019 гг. МТС прогнозирует капитальные затраты в размере 160 млрд руб.

В 2014 г. минюст США и SEC заподозрили МТС, Vimpelcom Ltd. (ныне Veon) и TeliaCompany в коррупционных связях со структурами, близкими к дочери президента Узбекистана Гульнаре Каримовой. МТС впервые появилась в Узбекистане в 2004 г., предварительно заплатив $100 млн гибралтарской Swisdorn, связанной с «близким родственником президента Узбекистана», говорилось в документах отделения федерального суда в Южном округе Нью-Йорка.

Дело против Vimpelcom кончилось в 2016 г. соглашением об урегулировании претензий, по условиям которого компания заплатила американским и нидерландским регуляторам $795 млн в счет штрафа и возврата доходов, полученных от незаконных сделок.