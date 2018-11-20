У «Мегафона» подорожает международный роуминг

За услуги международной связи и роуминга «Мегафон» рассчитывается с партнерами в долларах Сергей Портер / Ведомости

С 3 декабря для абонентов «Мегафона» подорожает международный роуминг, а также международные звонки и SMS, говорится в сообщении компании. Изменения затронут абонентов шести действующих и архивных тарифных линеек (в том числе и «Включайся»), а также 21 отдельного тарифа.

Входящие звонки в международном роуминге и исходящие (из-за рубежа в Россию и на местные номера) в зависимости от страны пребывания абонента будут стоить от 49 до 389 руб. SMS – от 19 до 49 руб.

«Мегафон» изменит и тарификацию мобильного интернета в Европе, СНГ и некоторых популярных странах. На тарифах линейки «Включайся» при первом выходе в интернет за границей абонент будет на сутки получать пакет 50 Мб интернета и безлимитный доступ к WhatsApp, Viber и eMotion за 299 руб. В сентябре безлимитный доступ к мессенджерам, правда, без включенного пакета трафика, стоил 99 руб. в сутки.

Абоненты других тарифов будут получать в сутки 70 Мб интернета и безлимитно пользоваться теми же мессенджерами за 399 руб. Дальше мобильный интернет будет стоить по 99 руб. за каждые 100 кб во всех странах, кроме Бахрейна, Монголии, Мьянмы и Саудовской Аравии.

За услуги международной связи и роуминга «Мегафон» рассчитывается с партнерами в долларах и в связи с валютными колебаниями оператор вынужден менять стоимость связи, объясняет его представитель Ольга Кузичева. По ее мнению, это коснется не более 1% абонентов, так как большинство абонентов выбирают альтернативную опцию «Роуминг, гудбай!», чтобы использовать все услуги связи по домашним ценам.

У МТС, «Билайна» и Tele2 нет планов менять цены на международный роуминг, рассказали «Ведомостям» их представители.