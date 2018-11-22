Технологии / Медиа

Единый продавец телерекламы меняет гендиректора

Сергея Васильева, видимо, заменит Эдуард Райкин
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Сергей Васильев с 1 декабря уходит с позиции гендиректора Национального рекламного альянса (НРА) – компании, которая контролирует размещение 95% телевизионной рекламы в России, рассказали «Ведомостям» сотрудники трех крупных телехолдингов и сотрудник крупного рекламного агентства. Васильев официально уходит по собственному желанию, его, скорее всего, заменит Эдуард Райкин, который сейчас возглавляет НСК. Это аффилированная с НРА компания, которая отвечает за продажу региональной ТВ-рекламы, интернет-рекламы и радиорекламы, знают два собеседника «Ведомостей». Получить комментарии Васильева и Райкина не удалось. Васильев останется в совете директоров НРА, знает один из собеседников «Ведомостей».

«Ведомости» ожидают комментариев представителя НРА.

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