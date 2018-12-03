Российский миллиардер вложился в израильскую школу кибербезопасности

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В HackerU Рыбакова привлекли упор на практику и быстрая интеграция выпускников в профессиональное сообщество Александр Демьянчук/ТАСС

Сооснователь и совладелец «Технониколя» Игорь Рыбаков (№ 84 в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes, состояние оценивается в $1,2 млрд) инвестировал более $4 млн в израильскую школу IT и кибербезопасности HackerU. Об этом «Ведомостям» рассказали представители HackerU и подтвердил Рыбаков.

HackerU, основанная в Израиле в 1996 г. Гилем Адани, обучает в год более 4000 человек по всему миру. В России филиал школы открылся в 2017 г., с тех пор обучение прошли 500 человек, рассказывает ее представитель. Очное обучение стоит минимум 100 000 руб., говорится в сообщении HackerU. Школа предлагает студентам курсы как по Java-программированию, так и по компьютерной криминалистике и кибербезопасности, а также «гарантирует трудоустройство». Деньги нужны HackerU на международную экспансию (школа планирует открыть отделения в Индии, на Филиппинах и в Польше) и создание онлайн-курсов, рассказывает представитель HackerU.