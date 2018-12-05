«Яндекс» представил собственный смартфон

Его можно будет купить уже 6 декабря

Устройство работает на операционной системе Android Артем Геодакян/ТАСС

«Яндекс» сегодня официально представил свой первый смартфон — «Яндекс.Телефон».

По словам проводившего презентацию вице-президента по экосистемным продуктам Федора Ежова, «Яндекс.Телефон» будет стоить 17 990 руб., а купить его можно будет уже завтра, 6 декабря, в музее «Яндекса» на улице Тимура Фрунзе. С 7 декабря он появится в розничных сетях «Вымпелком», «М.Видео» и «Эльдорадо», а также в онлайн-маркетплейсе «Беру» с доставкой по всей России.

Устройство работает на операционной системе Android и имеет встроенного голосового помощника «Алиса».

«Алиса» — главная черта телефона, сообщил Ежов. Она встроена в него на аппаратном уровне и будет полноценным помощником пользователя: сможет подсказывать пользователю любимую музыку, когда он втыкает наушники в телефон, предупреждать о погоде перед выходом из дома и будет обладать другими рекомендательными функциями, рассказал вице-президент по экосистемным продуктам «Яндекса».

Задача телефона – прежде всего показать возможности экосистемы «Яндекса», отметил Ежов. Помимо «Алисы», у покупателей «Яндекс.Телефона» будет ряд бонусов от компании. Пользователи получают полугодовую подписку «Плюс», в которую входят скидки на «Яндекс.Такси», подписку на «Яндекс.Музыку» и фильмы в «Кинопоиске», бесплатную доставку еды, а также 12%-ную скидку на автомобили бизнес-класса в «Яндекс.Драйве» и скидку 30% на «Яндекс.Диск».

По умолчанию платежная система на устройстве – «Яндекс.Деньги». Но поскольку телефон использует ОС Android, в нем доступен магазин приложений Google Play, можно выбрать платежную систему Google Pay, кроме того, телефон получил сертификацию Google – для тех, кто беспокоится, что «Алиса» будет слушать лишнего, успокоил Ежов журналистов на презентации.

Характеристики устройства стали известны еще в воскресенье – Yandex Phone появился в онлайн-магазине «М.видео», который будет одним из продавцов телефона. Из информации на сайте «М.видео» следовало, что у аппарата 5,65-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (2160 на 1080 пикселей), узкими рамками и соотношением сторон 18:9. На гранях — стандартный набор из трех кнопок, 3,5-мм разъем для наушников и USB Type-C, сзади — пластиковая или металлическая крышка, сканер отпечатков пальцев и логотип «Яндекса». Смартфон оснащен 8-ядерным процессором Snapdragon 630, 4 ГБ оперативной памяти, 64-гигабайтным накопителем и модулем NFC для бесконтактных платежей.

Основная камера смартфона — двойная, на 16 и на 5 мегапикселей, фронтальная камера для селфи имеет разрешение 5 Мп. Вдобавок снимки можно сохранять не только на устройстве, но и на «Яндекс.Диске», куда они загружаются автоматически. Объем фотохранилища не ограничен, обещает «Яндекс».

«Яндекс» сообщил, что устройство будет быстро заряжаться — до 20% за 17 минут и до 90% за 1 час 20 минут.

О самом существовании «Яндекс.Телефона» стало известно в июле из реестра криптографических средств, ввоз которых разрешен в страны Евразийского экономического союза.

Как выглядит первый смартфон «Яндекса»