Статья опубликована в № 4715 от 12.12.2018 под заголовком: Министерский некомплект
За полгода работы Минкомсвязи не собрало и половины начальников
Зато министерство изменило структуру и сменило половину департаментов
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Спустя полгода после смены правительства Минкомсвязи все еще не хватает половины начальников
Андрей Гордеев / Ведомости
Спустя полгода после смены правительства Минкомсвязи все еще не хватает половины начальников. В мае новым министром связи и массовых коммуникаций стал руководитель Аналитического центра (АЦ) при правительстве Константин Носков. На этом посту он сменил Николая Никифорова.
Пока найти новых сотрудников не удается, министерство меняет структуру. «Ведомости» ознакомились с копией ноябрьского приказа о новой структуре Минкомсвязи, подлинность документа подтвердил профильный чиновник.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}