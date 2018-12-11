За полгода работы Минкомсвязи не собрало и половины начальников

Статья опубликована в № 4715 от 12.12.2018 под заголовком: Министерский некомплект

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Спустя полгода после смены правительства Минкомсвязи все еще не хватает половины начальников Андрей Гордеев / Ведомости

Спустя полгода после смены правительства Минкомсвязи все еще не хватает половины начальников. В мае новым министром связи и массовых коммуникаций стал руководитель Аналитического центра (АЦ) при правительстве Константин Носков. На этом посту он сменил Николая Никифорова.

Пока найти новых сотрудников не удается, министерство меняет структуру. «Ведомости» ознакомились с копией ноябрьского приказа о новой структуре Минкомсвязи, подлинность документа подтвердил профильный чиновник.