«Мегафон» предложит оставшимся миноритариям выкупить их акции

Минимальная стоимость акций «Мегафона» к выкупу может составить 590 руб. за бумагу Андрей Гордеев / Ведомости

«Мегафон финанс» («дочка» «Мегафона», которая владеет акциями оператора после делистинга) 11 декабря направила в ЦБ обязательное предложение о выкупе оставшихся акций у миноритариев оператора, следует из раскрытия «Мегафона». Условия предложения (цену и сроки выкупа акций) оператор не раскрыл.

Необходимость направить обязательное предложение о выкупе 2,2% акций и GDR, оставшихся после делистинга в свободном обращении, возникла после того, как «Мегафон финанс» 10 декабря конвертировала в акции принадлежащие ей 4,84% уставного капитала в форме GDR, о чем также сообщила компания. После чего «Мегафон финанс» стала владеть 22,52% уставного капитала оператора. Вместе с USM Holdings, который владеет 56,32% акций, доля владения аффилированных лиц составила 78,84%. Это превышает пороговое значение в 75%, которое в соотвествии с российским законодательством обязывает компанию предложить оставшимся миноритариям выкупить их акции, объяснил «Мегафон» в своем сообщении.

В соответствии с законом «Об акционерных обществах» инвестор обязан направить миноритарным акционерам предложение выкупить их акции, если он приобрел в компании 30%, 50% или 75% ценных бумаг акционерного общества, указывает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом финанс» Георгий Ващенко. Пока «Мегафон финанс» только направила предложение о выкупе на согласование с Банком России, но в ближайшее время должна направить его вместе со всеми условиями (количество акций к выкупу и их стоимость) акционерам, объясняет Ващенко.

На фоне сообщения «Мегафона» котировки оператора на Московской бирже по состоянию на 15.51 мск выросли к открытию на 3,85% (акции стоят 609,6 руб.).

Минимальная стоимость акций «Мегафона» к выкупу может составить 590 руб. за бумагу – это средняя цена на рынке за последние шесть месяцев, как того требует закон об акционерных обществах, говорит Ващенко.

«Мегафон» запросил банковскую гарантию у Газпромбанка на сумму 90 млрд руб. и заключил с банком договор, сообщил оператор. Представитель Газпромбанка Антон Трифонов подтвердил, что банк заключил договор с оператором, но отказался раскрыть его условия. Отталкиваясь от суммы гарантии, максимальное предложение, которое «Мегафон» может сделать своим миноритариям, – 660 руб. за бумагу, рассуждает Ващенко. По его расчетам, вероятнее всего, что бумаги будут выкуплены с небольшой премией к рынку в диапазоне от 590 до 620 руб.

Закон об акционерных обществах также указывает, что если в течение шести месяцев лицо, направляющее обязательное предложение (т. е. «Мегафон финанс»), или его аффилированные лица предлагали оферту по выкупу акций, то предложение по следующей оферте должно превышать наибольшую цену прошлой оферты, отмечает аналитик «Уралсиба» Константин Белов. Под это определение может подпадать августовский выкуп акций с рынка дочерней компанией MegaFon Investments Cyprus Limited (она их впоследствии передала «Мегафон финанс»), считает Белов. В таком случае цена должна составить не менее 659,26 руб., отмечает Белов.

На момент публикации заметки представитель Банка России не ответил на запрос «Ведомостей».