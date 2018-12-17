Статья опубликована в № 4719 от 18.12.2018 под заголовком: Операторы теряют голос
В Москве стали меньше звонить по мобильным телефонам
Общение перетекает в мессенджеры и социальные сети
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Телефоны сменились смартфонами и стали универсальным средством коммуникации
Thomas Trutschel / Getty Images
За первые девять месяцев 2018 г. мобильный голосовой трафик в Москве снизился по сравнению с аналогичными периодами по меньшей мере с 2010 г. Об этом говорит статистика Минкомсвязи. Если в январе – сентябре 2017 г. московские абоненты говорили 47,16 млрд минут, то за тот же период нынешнего года – чуть больше 47,11 млрд, подсчитало Минкомсвязи. За первые девять месяцев 2016 г. этот показатель составил чуть более 46,5 млрд минут.
Более сильное падение голосового трафика произошло в I квартале 2018 г. – москвичи говорили примерно на 900 000 минут меньше, чем в I квартале 2017 г. Во II квартале голосовой трафик несколько вырос по сравнению с прошлым годом, но в III квартале снизился вновь.
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