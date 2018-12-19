Госдума отменила внутрироссийский роуминг

ТАСС

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла поправки в закон «О связи», отменяющие национальный роуминг. Согласно поправкам, с 1 июня 2019 г. операторы должны оказывать абонентам услуги по одинаковым тарифам – независимо от того, в каком регионе России они находятся.

Лидер партии и фракции «Справедливой России» Сергей Миронов, автор законопроекта, предположил, что отмена внутреннего роуминга позволит гражданам ежегодно экономить на сотовой связи до 35 млрд руб.

Закон об отмене роуминга, принятый Госдумой, немного запоздал – в этом году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) последовательно запретила внутренний роуминг (особые тарифы при перемещении абонента из региона в регион и из сети одного оператора в сеть другого) и внутрисетевой роуминг (повышенные тарифы при перемещении абонента между сетями своего оператора в разных регионах). В частности, во вторник ФАС оштрафовала «Вымпелком», МТС и «Мегафон» за то, что все три оператора предоставляли абонентам услуги внутрисетевого роуминга по повышенным тарифам, теперь каждый оператор должен заплатить 737 500 руб.

Операторы добровольно устранили нарушения, пока дела рассматривались, поэтому ФАС не стала выдавать им обязательные предписания для отмены роуминга. В частности, операторы отменили платные роуминговые опции, напоминает ФАС.

Российские сотовые операторы приступили к отмене внутрисетевого роуминга в августе – тогда они заявили, что готовы исполнить требование ФАС. Сначала от платы за входящие междугородные звонки в поездках отказался «Вымпелком», вслед за ним в начале сентября «Мегафон». В конце августа роуминг для большинства абонентов отменила МТС, для остальных отмена состоялась в сентябре.

Предписание об устранении необоснованной разницы в ценах в роуминге ФАС выдала еще в июле 2017 г. Весной 2018 г. операторы приравняли стоимость услуг в регионе пребывания к домашним, но ввели плату (5–5,5 руб. за минуту) за входящие междугородные звонки. ФАС решила, что операторы нарушили закон о защите конкуренции, поскольку устанавливали различные тарифы на одну и ту же услугу, не имея на это обоснования, и возбудила против них дела.

В 2017 г. МТС, «Вымпелком», «Мегафон», а также Tele2 заработали на внутрисетевом роуминге 30 млрд руб., говорил ранее гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов.